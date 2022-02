Workshop-Vormittag im Unterricht: „Wassertag“ gestaltet

Die Schüler der Mittelschule Rastenfeld erlebten vor Kurzem einen besonderen Schulvormittag, an dem auch die Abschlussklasse der im selben Haus untergebrachten Volksschule teilnehmen durfte: In den ersten vier Unterrichtsstunden nahmen die Schüler klassenweise an Workshops zum Thema Wasser an verschiedenen Stationen teil.

Dabei wurde die wertvolle Ressource aus physikalischer und chemischer Sicht betrachtet und unter anderem die Begriffe „basisch“ und „sauer“ anhand von Experimenten erforscht. Auch die Verteilung und der Kreislauf des Wassers auf der Erde wurden thematisiert. Experimentiert wurde ebenso mit der Oberflächenspannung des „kühlen Nass“.

Die Volks- und Mittelschule Rastenfeld sind Partnerschulen des KLAR-Projekts „Wasserpädagogik“ und möchten sich – nicht zuletzt aufgrund der Nähe zum Stausee Ottenstein – zu „Wasserschulen“ entwickeln. Eine Fortsetzung der Workshop-Serie ist bereits in Planung.

