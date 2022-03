Ziel ist „offene Dienststelle“

Ein sehr kommunikativer Stil zeichnet Markus Feuchnter (51) aus. Der Polizist aus Gföhl ist seit 1. März neuer Kommandant der Polizeiinspektion (PI) Rastenfeld, nachdem Johannes Frühwirth in Pension gegangen ist.

Der gebürtige Schwallenbacher Feuchtner, seit 2000 mit Gattin Brigitte verheiratet und Vater zweier Kinder (Maximilian, 17, und Magdalena, 15) startete seine Karriere in der Praktikantenschule der Gendarmerie, war dann unter anderem in Trumau (Bezirk Baden) und Gföhl, Kirchberg/Wagram sowie in der Bezirksleitzentrale in Tulln tätig. Schon 2011 kam der Beamte, der seit 2003 in Gföhl wohnt, erstmals nach Rastenfeld, war aber ab 2019 (bis zuletzt) Kommandant-Stellvertreter in Gföhl.

Auf der mit neun Beamten systemisierten Inspektion, die die Gemeinden Rastenfeld, Lichtenau, Albrechtsberg und Krumau betreut, will Feuchtner für eine „offene Dienststelle“ sorgen. „Mir ist ein guter Zugang zu den Menschen wichtig“, so der neue Chef, der sich als Dienstleister sieht. „Ich will vermitteln, dass die Polizei ein Teil der Bevölkerung ist.“

Privat betreibt der ehemalige Fußballer des SV Spitz Hobbysport – Wandern, Radfahren, Skifahren – und fährt gerne Motorrad, auf dem er auch im Dienst oft unterwegs ist.

