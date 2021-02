Toller Erfolg für die aus Rastenfeld stammende Sängerin „Oska“. Mit bürgerlichem Namen heißt die 23-jährige Singer-Songwriterin, deren Genre am ehesten in den Sektor Pop einzureihen ist, Maria Burger. Im Waldviertel ist die jetzt in Wien wohnhafte Profi-Musikerin nach wie vor stark verankert.

Die gesamte Kindheit der jungen Frau wurde von Musik begleitet. Gemeinsam mit ihrer musikalischen Mutter Michaela, die als Volksschullehrerin tätig ist, und ihren vier Geschwistern (drei Brüdern und einer Schwester) wurde daheim immer viel gesungen und musiziert. „Unser Haus war immer der Kristallisationspunkt, da war es immer lustig.“ Und ihre Mutter habe „immer dafür gesorgt, dass wir es schön und gemütlich haben.“

Gitarre und Klavier wurden die Instrumente Marias, die sich von ihrem Bruder Oskar den Namen „geliehen“ hat. Wie sie der Zeitschrift „Die Niederösterreicherin“ im Interview verriet, habe ihr der Name so gut gefallen. Außerdem sei Oskar „der musikalischste“ all ihrer Geschwister. Er spielt Schlagzeug, Geige und Klavier. Und der ehemalige Sängerknabe singt natürlich auch – genau so gerne wie seine Schwester.

„Ich fahre gern ins Waldviertel hinauf. Den Wald und den Stausee vermisse ich schon sehr.“ Oska (Maria Burger)

Oska ging nach der Matura in Krems nach Wien, um Musik zu studieren. Diese Ausbildung hat sie mittlerweile mit einem Bachelor abgeschlossen. Vor allem aber wollte sie Straßenmusik machen. Weil es ihr taugte, „wenn die Leute stehen bleiben und mitsingen“. Von der Musik zu leben sei gerade jetzt schwer, meint sie, die seit fünf Jahren davon lebt. Umso erfreulicher war für die junge Musikerin, dass jetzt verschiedene Formate ihre Lieder aufgenommen haben und im Jänner ihre erste EP (Extended Play, Anm.) mit dem Titel „Honeymoon Phase“ (bei Nettwerk) erschienen ist, auf der sie mit Stu Larsen musiziert.

Oska hat von den Songs auf der EP aber auch eine richtige „alte“ Schallplatte, eine LP, in limitierter Auflage (333 Stück) pressen lassen und freut sich, dass ihre Musik, bei der sie viel Wert auf die Texte legt, aktuell gut ankommt. Maria Burgers Musik wird fleißig im Netz gestreamt: „Live aufzutreten fällt ja derzeit leider weg.“ Ein Lied zu schreiben, sei, so die Sängerin, manchmal eine Sache von zehn Minuten. Ein anderes Mal sitze sie viel länger dabei, verwerfe Ideen und fange wieder von vorne an. Die meisten Songs der Frau mit der zarten, ausdrucksstarken Stimme behandeln die Themen Liebe, Freunde und Familie.

Geplant hat Oska für 2021 eine ganze Menge. So soll es im Mai als Support für die niederländische Band „Heavn“ in deren Heimatland gehen. Vorher sind im April vier Konzerte geplant. Dorthin, wo ihr erstes Musikvideo gedreht wurde, nämlich ins südlichen Waldviertel (Gföhl, Jaidhof, Waldreichs, …), zieht es sie dazwischen immer wieder hin. „Ich fahre so gerne von Wien rauf nach Rastenfeld. Den Wald und den Stausee Ottenstein vermisse ich schon sehr!“

Großes Talent blitzte bei Andy Marek auf

Bei den Recherchen zu diesem Beitrag entdeckten wir, dass es Oska als noch völlig unbekannte Maria Burger mit ihrer Musik vor mehr als zehn Jahren schon einmal auf die Titelseite der Kremser NÖN geschafft hat. Beim Bewerb „NÖN sucht das größte Talent“ mit Andy Marek sang sie sich 2010 bei der Ausscheidung in Horn ins Finale der Show und landete dort auf dem landesweit dritten Platz.