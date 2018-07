Der Schock war groß, als am 9. Mai ein 18-jähriger Grundwehrdiener vor dem Schulzentrum in Mistelbach mit einer Schrotflinte einen Schüler anschoss. Laut Staatsanwaltschaft hatte er einen Amoklauf geplant und flüchtete nur wegen einer Hemmung an der Waffe. Als Reaktion nimmt die Polizei jetzt auch die Schulen in Krems unter die Lupe.

„Mistelbach war in gewisser Weise ein Weckruf“, erklärte Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Andreas Huber auf Anfrage der NÖN, „da so etwas natürlich grundsätzlich an jeder Schule passieren könnte.“

Damit die Polizei schon vor einem Einsatz weiß, wie man in ein Gebäude hineinkommt, wie es beschaffen ist und wie viele Ausgänge es gibt, werden während der Ferien Schulbesuche durchgeführt – als „Sofortmaßnahme“, so Huber. Mittelfristig sollen dann auch für Schulen genaue Alarmpläne erstellt werden, wie es sie für gewisse andere Objekte bereits gibt.

Besichtigt werden alle Schulen im Bezirk ab der 9. Schulstufe – was hauptsächlich die Stadt Krems betrifft: „Die Direktoren bzw. die Hausverwaltung führen uns herum und machen uns auf Besonderheiten aufmerksam“, berichtete Huber. Eingebunden sind jeweils Polizisten der angrenzenden Dienststellen.

Eine der Schulen, die bereits besucht wurden, ist das BRG Ringstraße in Krems. „Die Einsatzleiter, die im Katastrophenfall zuständig wären, haben sich die Fluchtwege angesehen, wer die Schlüsselgewalt hat und dergleichen“, erklärte BRG-Direktor Erich Böck und zeigte sich erfreut über die „gute Zusammenarbeit mit der Exekutive“.