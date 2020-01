„Ich kann der ÖVP nur gratulieren, wie sie die Grünen über den Tisch gezogen haben“, zeigt sich Walter Rosenkranz zynisch. Für den Bezirksobmann der Kremser FPÖ ist das neue Regierungsprogramm im Wesentlichen ein ÖVP-Programm. Und selbst für jene ProPunkte, welche die Grünen durchsetzen konnten, sieht der 63-Jährige im wahrsten Sinne „schwarz“: „Alle grünen Anliegen werden in Arbeitsgruppen und Taskforces abgeschoben, das wird nichts mit der Umsetzung.“

Der FPÖ-Wahlkampfslogan „Ohne uns kippt Kurz nach links“ ist seiner Meinung nach dennoch eingetreten. „Wenn ich sehe, dass bei der Bekämpfung des politischen Extremismus nur der politische Islam und der Rechtsextremismus vorkommen, dann erkennt man, dass diese Regierung am linken Auge bewusst blind ist“, erklärt er gegenüber der NÖN. Hinsichtlich des Kremser Bezirks nennt Rosenkranz Prioritäten bei der Infrastruktur. So stehe die vom ehemaligen FPÖ-Infrastrukturminister mit dem Land NÖ paktierte „Waldviertelautobahn“ wieder auf „wackeligen Beinen“. Hier hofft er auf die „grüne Elastizität“. „Dann gibt es vielleicht sogar mehr Autobahnen, wenn auch mit Tempo 100“, scherzt Rosenkranz.

Reinhard Resch, SPÖ-Bezirksobmann, tritt sogleich mit einem ganzen Bündel an Erwartungen an die Regierung heran. Als Bürgermeister der Donau-Stadt Krems sieht er etwa Investitionen in Hochwasserschutz ebenso als notwendig an wie E-Anlegestellen im Bereich Donauschifffahrt. „Es braucht außerdem klare Finanz- und Zeitpläne hinsichtlich der Klimaschutzmaßnahmen“, so Resch weiter. Hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs, der ja in nicht geringem Maße in die Zuständigkeit der kommunalen Ebene fällt, wünscht sich Resch größtmögliche finanzielle Unterstützung durch den Bund. Wenig überraschend kritisiert der SPÖ-Politiker die aus seiner Sicht bestehende Unausgewogenheit des Regierungsprogrammes hinsichtlich der „sozialen Handschrift“, etwa bei den Themen Kinderarmut oder Steuergerechtigkeit.

Für Douglas Hoyos-Trauttmannsdorff, den Nationalratsabgeordneten der NEOS aus Schönberg am Kamp, hat ein bundespolitisches Thema auch für den Bezirk Krems eine vorrangige Rolle: Die Umsetzung der Schulautonomie. Dies sei für ihn „der Schlüssel zur besten Bildung“, nicht nur, aber auch in „Schulstädten“ wie Krems. Viele Punkte im Programm seien begrüßenswert, etwa die Stärkung des Kapitalmarktes, urteilt er. An vielen anderen Stellen befürchte er aber eine inhaltliche Fortsetzung von Schwarz-Blau (Stichwort: Sicherungshaft). Hinsichtlich der Frage, ob Türkis-Grün fünf Jahre halten wird, sind die Oppositionspolitiker einhellig skeptisch.

Türkise und Grüne verteidigen Ergebnis

Aufseiten der frisch gebackenen Koalitionspartner sieht man die Sache naturgemäß positiv. Sandra Mayer, Kremser Bezirkssprecherin für die Grünen, freut sich beispielsweise über die künftigen grünen Minister Leonore Gewessler (Umwelt) und Rudi Anschober (Arbeit und Soziales). „Angesichts der Ausgangslage waren keine großen Wunder zu erwarten“, so Mayer nüchtern. Sie sei mit dem ausverhandelten Ergebnis „sehr zufrieden“.

Das sah auch der Grüne Bundeskongress so, der das Regierungsprogramm am Samstag mit 93 Prozent bestätigte. Für den „Wohnbezirk“ Krems werde sich die geplante Abschaffung der Maklergebühren positiv auswirken. Mayer betont auch die vorgesehene sozialere Absicherung der Bauern in der Region. Das Regierungsprogramm sieht hier die „Stärkung der bäuerlichen Vermarktung“ und eine „Entlastung bei Abgaben und Steuern“ vor.

Auch Josef Edlinger, Kremser ÖVP-Abgeordneter im NÖ Landtag, beschwichtigt die Kritik sowohl gegenüber Programm wie Personal. Die Übermacht der ÖVP sieht er dem großen politischen Kräfte-Ungleichgewicht zwischen ÖVP (rund 38 Prozent) und Grünen (14 Prozent) geschuldet und daher nicht problematisch.

Weiters verteidigt er seine nun ehemalige Kollegin, NÖ-Landtagsabgeordnete Klaudia Tammer, die nun Verteidigungsministerin wird. Kritiker warfen der 49-Jährigen fehlende Fachkenntnisse für das Ressort vor, war sie im Landtag doch mit Themen wie Kultur und Gesundheit befasst. Edlinger betont jedoch: „Klaudia Tanner hat in ihren bisherigen Funktionen bewiesen, dass sie als erste Frau in Männerdomänen bestehen kann.“ Tanner übernahm 2011 als erste Frau die Führung des NÖ Bauernbundes.