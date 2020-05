Hochbetrieb herrschte am Vormittag des Samstags am Kremser Grünmarkt am Pfarrplatz. Plötzlich brach dort gegen 9 Uhr ein Pensionist zusammen und blieb regungslos liegen.

Ärzte unter den Ersthelfern

Das Glück im Unglück: Mehrere beherzte Helfer, darunter auch Ärzte, die gerade zum Einkaufen unterwegs waren, zögerten nicht und begannen sofort mit der Ersten Hilfe. Auch ein in der Nähe stationierter Laien-Defi kam bei der Reanimation des Mannes zum Einsatz.

Patient ins Leben zurückgeholt

Parallel dazu rückten Notarztfahrzeug und Rettungswagen der Bezirksstelle Krems des Roten Kreuzes zum Notfallort aus. Nach kurzer fachkundiger Betreuung an Ort und Stelle gelang es, den Kreislauf des Patienten wiederherzustellen. Er wurde vom Roten Kreuz ins Universitätsklinikum Krems gebracht, von wo ihn der Notarzthubschrauber Christophorus 2 kurze Zeit später ins Universitätsklinikum St. Pölten überstellte.

"Rettungskette war perfekt!"

"Die Rettungskette hat perfekt funktioniert", lobt man seitens des Kremser Roten Kreuzes das entschlossene Vorgehen der Helfer am Notfallort. "Der Gesundheitszustand des Patienten ist, soweit wir Bescheid wissen, erfreulicherweise stabil." Der Vorfall zeige aber auch einmal mehr deutlich auf, wie wichtig es sei, eine grundlegende Ausbildung in Erster Hilfe zu haben, diese immer wieder aufzufrischen und bei einem Notfall zuzupacken.