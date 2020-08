Der Rechnungshof kritisiert in einem Bericht die unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung der Bürger in Krems und seiner Umgebung durch die Kanalgebühren. So müssten beispielsweise die Kremser Haushalte für zwei Drittel der Gesamtgebühren aufkommen, obwohl sie nur 56 Prozent der anfallenden Abwässer verursachen würden.

Langenloiser Kläranlage oft im roten Bereich

Untersucht hat der Rechnungshof den Umgang mit der Abwasserentsorgung bei den Gemeindeabwasserverbänden Krems und Langenlois-Schönberg. Es stellte sich heraus, dass die jeweiligen Kläranlagen im Herbst besonders stark ausgelastet sind – dann nämlich, wenn die Winzer lesen.

In Krems etwa hat die für 255.000 Personen ausgelegte Anlage, die 2015 für 50 Millionen Euro errichtet worden ist, 2018 im Jahresschnitt nicht einmal die Hälfte ihrer Maximalkapazität erreicht. Im September ist die Menge an verschmutztem Wasser in die Höhe geschnellt. Die Reinigungsanlage läuft dann auf Hochtouren, um des erhöhten Schmutzfrachtanfalls Herr zu werden.

In Langenlois arbeitet die Kläranlage oft im roten Bereich. Alleine im Jahr 2018 wurde die wasserrechtlich bewilligte Kapazität der für 55.000 Personen ausgelegten Anlage an 41 Tagen überschritten. An fünf Tagen sogar um das Doppelte der Maximalkapazität. Positiv für die Gemeinden: Trotz der hohen Belastung traten im Untersuchungszeitraum keine Überschreitungen der vorgegebenen Grenzwerte auf.

Gesetz gäbe höhere Beiträge für Betriebe her

Die Weinbaubetriebe zahlen für die regelmäßige Überauslastung nicht den gerechten Anteil, das geht aus dem Bericht des Rechnungshofs hervor. In Bezug auf die Handhabe in Krems ist darin nachzulesen, dass „die Kosten der Abwasserentsorgung nicht verursachergerecht aufgeteilt“ waren.

Vor allem die Haushalte müssten für die zur Reinigung der hohen Schmutzfrachtbelastung erforderlichen Kapazitäten aufkommen. Und das, obwohl es grundsätzlich möglich wäre, den Indirekteinleitern – das sind jene Betriebe, die deutlich schmutzigeres Abwasser in den Kanal leiten als der Durchschnittsbürger – höhere Beiträge vorzuschreiben.

Begraben ist der Hund in der Unterlagenführung der Abwasserverbände. Sowohl in Krems als auch in Langenlois sind die Listen der Indirekteinleiter unvollständig. In Langenlois tauchen überhaupt keine Winzer in den Unterlagen auf. Der Rechnungshof empfiehlt deswegen dringend, eine „aktive Herangehensweise“ für die Vervollständigung der Listen zu betreiben.

Die Umsetzung der Indirekteinleiter-Verordnung sei „sehr schwierig“, betont der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold. „Es gibt natürlich keine Abwasser-Messstationen, wir müssen uns da auf die Angaben der Winzer verlassen.“ Eine Überprüfung der Pressvorgänge im Herbst, vor Ort bei den Winzern, wäre ein zu hoher Verwaltungsaufwand.

Der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch sagt zur Rechnungshof-Kritik, dass man momentan eine „gerechte Lösung“ habe. Abwasserzähler ähnlich den Wasserzählern zu installieren, sei „Verwaltungsaufwand pur“. Den 328 Weinbaubetrieben in Krems eine höhere Gebühr vorzuschreiben, weil sie „maximal sechs Wochen“ diese erhöhte Einleitung haben, sei ungerecht. „Da ruinieren wir viele von den kleinen Winzern.“

Im September wird der Rechnungshofbericht im Gemeinderat diskutiert. Eine andere Aufteilung der Gebühren ist nicht angedacht.