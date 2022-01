Kremser Anlage vor Neustart: Alt-Speiseöl als Treibstoff

Von der Schnitzelpfanne in den Traktor: Im Frühjahr geht die Industrieanlage der BIO OIL-Gruppe im Hafengebiet nach umfangreichen Ausbauarbeiten wieder in Betrieb. Das Werk wurde 2014 gestartet, lief jedoch nur als „Testanlage“. Seit 2017 gab es einen Betrieb „auf Sparflamme“. Jetzt soll es mit voller Kraft losgehen.

Abfallveredelung bewirkt massive CO2 -Reduktion

Es ist die vierte Produktionsstätte der international tätigen Gruppe mit niederösterreichischen Eigentümern, wo Abfallstoffe wie Altspeiseöl aus Gastronomie und Lebensmittelproduktion, zu Biodiesel verarbeitet werden. BIO OIL verfügt über zehn Standorte im Bereich Recycling und chemische Industrie. Durch die Wiedereröffnung in Krems werden 25 Arbeitsplätze geschaffen.

Christoph Rauch: Freue mich, dass wir in Krems produzieren können.“ Foto: Bio Oil

„Der grüne Kreislauf ist uns wichtig. Biodiesel, wie er bei BIO OIL hergestellt wird, ist der am häufigsten im Verkehr gebrauchte Biokraftstoff in Österreich. Als gebürtiger Niederösterreicher freut es mich natürlich, dass wir jetzt auch in Krems produzieren können“, so Christoph Rauch, Chef der Niederlassung in Krems. „So wird im Vergleich zu fossilem Diesel eine CO 2 -Reduktion bis zu 85 Prozent erzielt. Zudem wird die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und die Wertschöpfung wird in der Region behalten.“

Die Biodiesel-Anlage „Ecofuels Danube“ in Krems startet im Frühjahr 2022 nach längeren Um- und Ausbauarbeiten wieder. Nach der Anlagen-Erweiterung können in Krems bis zu 50.000 Tonnen abfallbasierter Biodiesel im Jahr produziert werden. Die Anlage gehört damit zu den größten in ganz Europa. Das verarbeitete Altspeiseöl stammt zu großen Teilen aus der Region. In Krems, im gesamten Waldviertel und darüber hinaus gibt es zahlreiche heimische Gastronomiebetriebe, denen BIO OIL diese Abfallstoffe abnimmt.

„Der akute Fachkräftemangel in Österreich stellt uns aktuell vor eine Herausforderung, Mitarbeiter zu finden“, schildert Rauch. So sind in Krems bis zur Eröffnung der Anlage noch 25 offene Stellen zu besetzen. Sowohl Fachkräfte als auch Personal für die Verwaltung, Elektriker und Schlosser werden dringend gesucht.

