Bei zwei Bauprojekten, die sich derzeit bereits in der Umsetzungsphase befinden, entstehen im Stadtgebiet insgesamt 90 neue Wohnungen.

Landersdorf: Blick bis nach Göttweig

Das erste Wohnbauprojekt der STRABAG Real Estate in der Stadt Krems ist die „Weingartensiedlung ob der Krems“, wo in Top-Lage mit Ausblick auf Krems und das Stift Göttweig in vier Baugruppen mit insgesamt zehn Einzelhäusern 61 frei finanzierte Eigentumswohnungen errichtet werden.

Sie haben eine Größe von 50 bis 111 Quadratmeter und besitzen jeweils Terrasse, Balkon oder Garten. Eine hauseigene Tiefgarage, weitere Stellplätze im Freien, eine Außenbeschattung sowie Freizeit- und Erholungsflächen zwischen den Baukörpern sind wichtige „Goodies“, die die neuen Wohnungen für ihre künftigen Bewohner attraktiv machen sollen. Der Standort vereint eine zentrumsnahe Lage mit optimaler Anbindung an die Infrastruktur mit der hervorragenden Positionierung über dem Kremstal.

Foto: NID In Landersdorf wird aktuell am Projekt „Landersdorferstraße 48 – 50“ gebaut. Bis Herbst 2020 sollen hier 29 Wohnungen entstehen.

Die NID (NÖ Immobilien Development) der Hypobank errichtet in Landersdorf 29 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und 52 bis 121 Quadratmetern. „Mit diesem Projekt schaffen wir wertvollen Lebensraum im Herzen Niederösterreichs“, freute sich Geschäftsführer Michael Neubauer beim Spatenstich für das Projekt, das bereits im Herbst 2020 abgeschlossen sein wird.

Großzügige Terrassen, Balkone und Dachgärten (teilweise mit Aussicht bis zum Stift Göttweig) kennzeichnen das Vorhaben im Stadtteil Landersdorf, in das auch 30 Garagenplätze integriert werden. Wichtige Einrichtungen wie Kindergarten, Schule und Supermärkte sind fußläufig erreichbar. Ein 280 Quadratmeter großer Spielplatz wurde in die Anlage eingeplant.