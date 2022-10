Schule als „Bruchbude“: Probleme in VS Gföhl nehmen kein Ende

Heiße Debatten gingen dem Projekt voraus. Doch weil ein Neubau zu teuer erschien, wurde die VS Gföhl 2019 generalsaniert. Am Ende betrugen die Kosten 3,6 statt der prognostizierten 2,4 Millionen. Und trotzdem gibt es seither ein Problem nach dem anderen …

NÖN-Leser erinnern sich: Bald nach der Rückübersiedlung der Schüler aus dem Container gab es massiven Schimmelbefall, der saniert werden musste. Dann bröckelte das Gesimse unterhalb des Daches ab.

Heftige Kritik Schimmel in Gföhler Volksschule bleibt weiter Aufreger

Wegen Problemen zwischen neuer und alter Abflussinstallation kam es zu einer Fäkalienüberschwemmung, der Verputz am Sockel platzt an mehreren Stellen ab, und nun drang Regenwasser in den alten Turnsaal (jetzt Gymnastikraum) ein, sodass Auffanggefäße aufgestellt werden mussten.

Wer trägt Schuld daran, dass die sanierte VS Gföhl als „Bruchbude“ nicht aus den Schlagzeilen kommt?

Auf Anfrage gibt sich Architekt Thomas Tauber wortkarg. Er gebe „keine Auskunft zu technischen Belangen eines Projektes (…) Baustelleninterna bleiben Interna.“ FPÖ-Stadtrat Erich Starkl kritisiert nicht nur die Baukostenüberschreitung um 60 Prozent, sondern auch fehlende Informationen durch ÖVP-Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger: „Die Kosten der Fassadensanierung wurden nicht bekanntgegeben!“

Die Stadtchefin bezeichnet die Vorwürfe als „Schwachsinn. Starkl will mich ständig nur anschwärzen. Ich lasse mir das Projekt nicht miesreden.“ Ein Neubau sei aus Kostengründen keine Alternative gewesen. Einzelne Probleme nach der Sanierung seien in die Gewährleistung durch die Firmen bzw. den Architekten gefallen.

Das Flachdach, das jetzt undicht wurde, sei 43 Jahre alt und bei der Sanierung belassen worden. Wie überhaupt ein Teil des Altbestandes aus Gründen der Sparsamkeit geblieben ist. „Der Schulausschuss bekommt alle Infos“, verspricht Etzenberger. „Die Kosten für die Sanierung des Dachs sind allerdings derzeit noch offen.“

Alle Fakten auf den Tisch!

