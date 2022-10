Reger Andrang bei Weißwurstparty der Kremser Lions .

Erfolg für die Veranstaltung des Kremser Lions-Clubs in den Österreichhallen. Parallel zum Flohmarkt gingen Weißwurstparty und Frühschoppen mit Schnitzelessen in Szene. Die Einnahmen erlauben wieder Hilfe in Notfällen.