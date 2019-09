ÖVP im Bezirk über 50 Prozent!

Was die ÖVP im Bezirk Krems vor dem Ergebnis stehen hat, nämlich ein sattes Plus von genau 9 Prozentpunkten auf nunmehr 50,1 % (vorläufiges Ergebnis ohne Wahlkarten, Anm.), muss die FPÖ als Minus verkraften. Sie hält bei nur mehr 16,3 %. 15,9 % bei den Sozialdemokraten bedeuten ein Minus von 4,8. Die NEOS halten bei 6,7 % (+2,0), die Grünen bei 9,0 (+6,3).

Grüne jubeln auch in Krems

In der Stadt Krems verbuchte die ÖVP mit 39,0 einen Zuwachs von 7,1 Prozent, die SPÖ kam bei 22,0 % zu liegen (-7 Prozent). 15,8 % der Wähler schenken den Blauen ihr Vertrauen (-8,2), 7,6 (+2,5) den NEOS. Die Grünen konnten sich um 9,3 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent steigern.

SPÖ erlitt heftige Verluste

Trotz der teils enormen Verluste kam die FPÖ in 14 der 30 Gemeinden in Krems-Land vor der SPÖ zu liegen. In Schönberg liegen sogar die Grünen (hinter ÖVP und FPÖ) noch vor den Sozialdemokraten. Schmerzhaft ist auch, dass die rote Hochburg Paudorf von Rot auf Türkis umgefärbt wurde. ÖVP-Hochburg ist Weinzierl am Wald, wo die Wähler die ehemaligen Schwarzen mit 63,8 % und damit fast einer Zweidrittelmehrheit ausstatteten.

Nur NEOS-Mandat für Bezirk

Während der Kandidat der siegreichen NEOS, Douglas Hoyos-Trauttmansdorff aus Raan (Gemeinde Schönberg), sein Mandat wohl weiter ausüben kann, bleibt SPÖ-Kandidaten Günter Steindl aus Gföhl die Nachfolge des Gmünders Konrad Antoni im Parlament wohl verwehrt.

Michaela Sommer NEOS-Mandatar Douglas Hoyos-Trauttmansdorff aus der Gemeinde Schönberg wird weiterhin im Parlament vertreten sein.

Schon am Sonntagabend musste er zur Kenntnis nehmen, dass das Waldviertel-Mandat in Rot, das nur knapp abgesichert war, weg sein wird.

Außenseiter ohne Chancen

Nicht ausgehen wird es sich wohl auch für die Kremser Bundesratsabgeordnete Doris Berger-Grabner, die sich als Nummer 3 der ÖVP im Waldviertel (hinter Martina Diesner-Wais aus dem Bezirk Gmünd und Lukas Brandweiner, Bezirk Zwettl) Chancen ausgerechnet hatte. Da hätte die ÖVP aber fast 20 % zulegen müssen ... Von vornherein chancenlos war der Mauterner Anton Brustbauer als Nummer 3.

