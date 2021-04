Wie in Weißenkirchen in der Wachau und einigen weiteren Städten des Bundeslandes ist auch die Impfstraße der Region Gföhl im Gföhler Stadtsaal vom Aus bedroht. Grund sind die vom Land NÖ geplanten Impfzentren, die auf nur 20 Bezirkshauptstädte konzentriert werden sollen.

Die Enttäuschung in der Region und der Stadt Gföhl ist groß, dass es in Richtung großer Impfzentren geht. „Die geschaffene Infrastruktur für die Impfstraße vor Ort hat sich aufgrund kurzer Anreise- und Wartezeiten bewährt“, so Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger. Sie argumentiert, dass ein Vorteil in den regionalen Impfstationen darin liegt, dass große Menschenansammlungen vermieden werden und man näher bei den zu impfenden, aktuell meist älteren Personen ist, die zum Teil nur eingeschränkt mobil sind.

„Die Stadtgemeinde Gföhl stellte wie bei den wöchentlichen Corona-Teststraßen auch bei den Impfaktionen den Stadtsaal zur Verfügung, wodurch keine Kosten für Container oder die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten entstehen. Die Ärzte der Region waren bereit, mitzuhelfen.“ so die Stadtchefin weiters.

Mehr als 600 Personen erhielten erste Impfung

Bei den Impftagen am 22. und 24. März sowie am 6., 7. und 9. April in Gföhl erhielten 622 Personen die erste Teilimpfung des Covid-Vakzins aus dem Haus Moderna. Die zweiten Teilimpfungen werden an Terminen Ende April und Anfang Mai abgegeben. Es wurden alle von Notruf NÖ zugeteilten Impfdosen verabreicht – eine Aufstockung der Impftermine wäre bei Erhalt einer größeren Menge des Covid-Vakzins möglich gewesen.

Auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde Jaidhof, Franz Aschauer, findet es nicht korrekt, dass bestehende Strukturen einfach abgedreht werden: „Wir wären in der Region spontan sofort dabei gewesen, eine regionale Impfstraße zu unterstützen. Der gesetzte Schritt – die Impfstraßen so abrupt abzudrehen – ist kleinen Gemeinden, welche die regionalen Test-Aktionen unterstützt haben, sehr unfair.“

Er hat dennoch auch für die Argumentationsweise des Landes NÖ Verständnis: „In einer Web-Konferenz am 7. April argumentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner damit, dass man nicht wisse, wie viel Impfstoff jeweils zur Verfügung steht. Die Aufteilung auf 20 Standorte in NÖ sei einfacher, als auf eine Vielzahl an Impfstraßen im ganzen Bundesland.“ Die regionale Versorgung solle dadurch gesichert werden, dass der neue Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Impfdosis zur Immunisierung ausreichen soll, den niedergelassenen Ärzten zur Verfügung gestellt werden soll. Damit soll weiterhin eine Nahversorgung gewährleistet bleiben.

Bürgermeister unisono für kleine Impfstraßen

Auch der Obmann der Region Kampseen und Bürgermeister der Marktgemeinde Rastenfeld, Gerhard Wandl, plädierte wie seine Bürgermeister-Kollegen für einen Beibehalt der regionalen Impfstraßen: „Ich bedaure sehr, dass die regionalen Impfstraßen Geschichte sein sollen – sie wären für die Bewohner der Region geschickter, näher und übersichtlicher gewesen.“

Stadtchefin Ludmilla Etzenberger bleibt aber zuversichtlich: „Ich hoffe, dass zusätzlich zu den in Planung befindlichen Impfzentren auch unsere bestehende Impfstraße in Gföhl Berechtigung findet!“