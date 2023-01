NÖ Photovoltaik-Liga 2022: Jaidhof ist Bezirksmeister bei Sonnenstrom

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) holt im Rahmen der „Photovoltaik-Liga“ Gemeinden mit den größten Zuwächsen bei der Produktion von Sonnenstrom vor den Vorhang. Jaidhof verzeichnete 2022 die größte Steigerung an mit Photovoltaik (PV) erzeugten Strom pro Einwohner im Bezirk Krems-Land.

Die PV-Leistung in Jaidhof stieg 2022 um 380 Watt pro Einwohner. Die Gemeinde verfügt aktuell über eine gesamte PV-Leistung von 1.021 Kilowatt (kW). In Relation zur Einwohnerzahl erreicht Jaidhof damit das Ziel von zwei kW PV-Leistung pro Einwohner zu 42 Prozent. Auf dem Gemeindegebiet sind 90 Anlagen in Betrieb, die Gemeinde selbst verfügt über PV-Anlagen mit 34 kW-Peak. Im Ranking des gesamten Bundeslandes belegt Jaidhof Platz 18 (von 573 Gemeinden).

Pölla mit drittgrößtem Photovoltaik-Zuwachs in NÖ

Der größte Zuwachs an PV-Leistung pro Einwohner in ganz NÖ wurde 2022 in Glinzendorf im Bezirk Gänserndorf verzeichnet. Platz drei belegt die Gemeinde Pölla: Die Steigerung der PV-Leistung betrug dort im Vorjahr 884 Watt pro Einwohner. Das Zwei-kW-Ziel pro Einwohner wird in Pölla bereits zu 78 Prozent erreicht. Höher ist es in der Region nur in St. Leonhard/Hw.: Dort kommt man bereits auf eine Zielerreichung von 85 Prozent.

Ein großes Handicap sind die derzeit langen Wartezeiten bei der Bestellung von PV-Anlagen. Die Fronius International GmbH mit Sitz in OÖ ist ein Marktführer bei der Herstellung von Wechselrichtern für PV-Anlagen. Fronius hat – wie andere Produzenten – mit instabilen Lieferketten, Bauteilknappheit und Mitarbeitermangel zu kämpfen, obgleich beim OÖ Unternehmen 95 Prozent der Vertragspartner aus Europa kommen. Man reagierte auf die „explodierte“ Nachfrage mit Millioneninvestments in die Standorte in Sattledt und im tschechischen Krumau.

