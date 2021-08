Sieben Unfälle, elf Verletzte und ein Todesopfer – das ist die Unfall- und Opferbilanz des ersten Halbjahres 2021 auf dem B 37-Abschnitt der Umfahrung Gföhl.

Das B 37-Teilstück bei Gföhl steht bei vielen Autofahrern wegen zu kurzer Überholmöglichkeiten und fehlender Überholspuren seit Jahren in Kritik. Wie sieht das die Polizei? Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky bestätigt, dass „ein durchgängiger dreispuriger Ausbau der Straße das Unfallrisiko vor allem bei Zu- und Abfahrten deutlich herabsetzen würde. Wir wissen aber auch, dass mehrspurige, besser ausgebaute Abschnitte zu höheren Fahrgeschwindigkeiten verleiten, wodurch ein solcher Schritt mit der Überwachung der Tempolimits einhergehen muss.“

Ähnlich sieht es auch der Kommandant der Polizeiinspektion Gföhl, Alfred Doppler: „Natürlich ist der nur zweispurige Ausbau im Bereich Gföhl eine gewisse Problematik. Die heuer passierten Unfälle waren aber allesamt hauptsächlich auf menschliches Versagen zurückzuführen – dazu zählen misslungene Überholvorgänge, Unachtsamkeit, aber auch hohe Geschwindigkeit. Der Straße die Schuld zu geben, ist nicht immer richtig. Natürlich könnte durch einen Ausbau aber etwas verbessert werden.“

Überholspuren vor und nach Gföhl zu kurz

Als suboptimal werden von den Pendlern die sehr kurzen Überholmöglichkeiten von Rastbach Richtung Gföhl (900 Meter) und von der Anschlussstelle Gföhl-Ost/OMV-Tankstelle Richtung Zwettl (800 Meter) gesehen. „Wir wissen, dass an diesen Stellen ein gewisser ‚Überholdruck‘ bei den Autofahrern besteht. Bei kurzen Überholspuren kommt es beim Einordnen immer wieder zu Bremsungen und Staubildungen – längere Spuren wären natürlich besser“, so Doppler weiter.

Als Nadelöhr der B 37 gilt auch der Gföhler Berg mit seinen teilweise sehr engen Kurvenradien. Auf dem rund 1,6 Kilometer langen, einspurigen Teilstück bergwärts kommt es wegen der Steigung und folglich langsam fahrenden Lkws und landwirtschaftlichen Fahrzeuge immer wieder zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses. „Wir wissen, dass dort die Wartebuchten von Landwirten teilweise nicht mehr genutzt werden, da sie sich in Folge kaum mehr in den Fließverkehr einordnen können“, berichtet der Kommandant der Gföhler Polizei. Bezirkspolizeikommandant Matousovsky unterstreicht: „Eine weitere Spur in diesem Abschnitt würde der Erhöhung der Sicherheit dienen – absolut keine Frage!“

Landtagsabgeordneter Josef Edlinger betont die Wichtigkeit der B 37 als „Lebensader“ für die Region: „Das Land NÖ investiert kontinuierlich in die Verkehrssicherheit – aktuell am Gneixendorfer Berg. Weitere Ausbauten sind auch in Rastenfeld geplant. Dass es darüber hinaus Wünsche und Bedürfnisse gibt, ist verständlich und wird seitens der Straßenbauabteilung immer wieder evaluiert. Weil manche Dinge noch nicht im Bauprogramm der nächsten 15 Jahre verankert sind, heißt das nicht, dass sie nicht doch möglich sind!“ Im Hinblick auf den Abschnitt Gföhl sicherte Edlinger im NÖN-Telefonat zu, dass er sich bei weiteren Unternehmensansiedelungen im Betriebsgebiet Jaidhof für einen niveaufreien Ausbau der Kreuzung von der B 37 nach Reittern einsetzen werde.