Spezialisten für Waldbrände: Neues Logo für „Hotshots“ kreiert

Bereits im Jahr 2020 hat sich bei der Freiwilligen Feuerwehr der Region eine spezielle Waldbrand-Einheit formiert: „Mittlerweile umfassen wir 20 Mitglieder aus sieben Wehren“, beschreibt Kommandant Christof Unfried.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Ein Name für die Einheit war schnell gefunden: „Bei einer Übung im Weinviertel hat uns ein Kamerad gefragt: ,Na, wie geht es den Hotshots vom Darkstone Forest?‘ und schon war unser Name klar.“ „Hot-shots“ ist angelehnt an die Waldbrand-Spezialeinheiten bei den Feuerwehren in den USA.

Was der Truppe noch fehlte, war ein Logo: „Wir konnten die Agentur Branding Brothers gewinnen, die uns kostenlos ein Logo kreiert hat“, freut sich der Kommandant. Seine Kameraden tragen künftig eine Plakette - so genannte Patches - mit dem speziellen Logo am Oberarm. „Das ist besonders bei größeren Einsätzen wichtig, denn so werden wir von Kameraden anderer Wehren als Spezialisten für Waldbrände erkannt“, erklärt Unfried den Hintergrund.

„Das Logo selbst ist inspiriert von Auftritten der großen Waldbrand-Einheiten in den USA“, erklären Jeremias Buchinger und Christoph Laistler von der Agentur Branding Brothers die Kreativ-Idee: „Besonders seit dem großen Brand an der Rax 2021 wissen wir alle, wie wichtig diese Spezialeinheit ist. Deshalb haben wir die Feuerwehr unterstützt.“

Die „Hotshots Darkstone Forest“ sind eine von 20 Spezialeinheiten in Niederösterreich. Am 21. Mai wird eine große Waldbrand-Übung abgehalten.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden