Bereits zum sechsten Mal haben die Zuschauer des ORF am Nationalfeiertag „ihr“ schönstes Platzerl Österreichs gewählt. Für Niederösterreich gingen heuer die Kamp-Stauseen Ottenstein, Dobra und Thurnberg an den Start (die NÖN hat berichtet).

Starke Konkurrenz aus den Bundesländern

Während der spannenden ORF-Live-Show am 26. Oktober im Hauptabendprogramm, bei der es sehr starke Konkurrenz aus den anderen Bundesländern gab, fieberte die 25-köpfige Waldviertel-Delegation direkt am Küniglberg in Wien bei der Präsentation der Natur-Stauseen und beim Voting mit, während den Sendungsverlauf tausende Menschen zu Hause und mehrere hundert beim Public Viewing in der Gföhler Sporthalle verfolgten und mitabstimmten.

Spannung beim Voting bis zuletzt

Obwohl die Kampseen beim Voting der Promis nur einen Platz im hinteren Feld erzielten, dürften sie beim Publikum österreichweit sehr beliebt gewesen sein. „Dass wir den dritten Platz erreichen konnten, hängt damit zusammen, dass die Waldviertler Natur-Stauseen einen Spitzenplatz beim Publikums-Voting erreicht haben müssen“, so ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger. Details zum Voting werden noch bekannt gegeben.

Impuls und große Werbung für die Region

Kampseen-Regionsobmann Gerhard Wandl freute sich über die Bronze-Platzierung: „Der heutige Tag ist ein Fest für das gesamte Waldviertel – eine unglaubliche Ehre, gemeinsam mit dem Lünersee in Vorarlberg (erster Platz) und den Weingärten Hochgrail in der Steiermark (zweiter Platz) auf dem Stockerl stehen zu dürfen!“