Der sensationelle dritte Platz beim großen Bundesfinale der beliebten ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Nationalfeiertag wurde am 30. Oktober noch einmal in gebührendem Rahmen im ORF-Landesstudio Niederösterreich in St. Pölten gefeiert.

Die Waldviertel-Delegation der Kamp-Stauseen wurde im Landesstudio feierlich empfangen. Gleich nach der Ankunft folgte eine Führung durch das Funkhaus, bei der das Studio des Nachrichtenmagazins „NÖ heute“ und vom Radio NÖ besichtigt wurde. Einige Live-Sequenzen der Nachrichten und des Verkehrsfunks konnten live mitgehört und -erlebt werden.

Finale von einer Million Zusehern verfolgt

Im Anschluss daran folgte die Trophäenübergabe im Foyer des Landesstudios, durch die ORF-Moderator Thomas Birgfellner führte. ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger betonte, dass das große Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ von mehr als einer Million Zusehern verfolgt wurde und somit eine der erfolgreichsten Produktionen der Landesstudios mit dem ORF-Zentrum in Wien ist.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte den sieben Gemeinden der Region Kampseen – Rastenfeld, Krumau am Kamp, Lichtenau, Gföhl, Jaidhof, St. Leonhard/Hornerwald und Pölla – und unterstrich die Einzigartigkeit und Schönheit der Region Kampseen und des Waldviertels.

Chance für das gesamte Waldviertel

Regionsobmann und Bürgermeister Gerhard Wandl ist sehr stolz auf die einmalige Chance der Bronze-Platzierung: „Ich bin sehr froh, in der Region Kampsen leben, arbeiten und mitgestalten zu dürfen – der Stockerlplatz verleiht der Region eine unglaubliche Chance, die wir nützen werden."