Gemeinden investieren weiter in Glasfaser-Ausbau

Beim Home-Office und -Schooling ist schnelles Internet gefragt. Während Pölla als einzige der sieben Gemeinden der Region Kampseen bereits über einen Vollausbau beim Glasfaser-Internet verfügt, gibt es in anderen Regionen Aufholbedarf.

Da in Streusiedlungen die Versorgung teils mit hohen Kosten verbunden ist, wird auf einen Mix von Glasfaserleitungen, Sendemasten und anderen Technologien gesetzt. So werden heuer in Gföhl im Zuge von Kanalbauarbeiten in fünf weiteren Gassen Glasfaser-Leerverrohrungen verlegt. Hohenstein, Meisling sowie Garmanns und das Mittelbergeramt bekommen Sendemasten.

Auch in der Gemeinde Krumau setzt man auf Mischlösungen: In Preinreichs, Eisenberg und Thurnberg werden bis September „Access Remote Units“ errichtet, mit denen man die Lichtwellenleiter bis in den Ort verlegt und dann das vorhandene Kupferleitungsnetz zur Versorgung der Haushalte weiter nutzt.

In Jaidhof wurden im Laufe der letzten Jahre rund 150.000 Euro in den Glasfaser-Ausbau investiert. Aktuell sind hier rund 20 Prozent der Haushalte versorgt, heuer folgen die Drescherhütten sowie die Edenbühelsiedlung auf Eigeninitiative. Im Betriebsgebiet neben der B 37 hat schnelles Internet einen enorm wichtigen Stellenwert – beispielsweise für die neue AVIA-Tankstelle.

Obwohl es im Gemeindegebiet von St. Leonhard/Hw . noch kein Glasfasernetz gibt, wurden auch dort im Zuge von Grabungsarbeiten bereits Leerverrohrungen eingelegt.

Rastenfeld konnte bislang 13 Prozent der Haushalte mit Leerverrohrungen ausstatten. Große Hoffnung setzt man dort auf einen Förderantrag, der im August entschieden wird: Fällt die Entscheidung positiv aus, könnte das gesamte Gemeindegebiet mit Glasfaser-Internet versorgt werden.

Lichtenau investierte bislang rund 73.000 Euro in schnelles Internet und konnte rund zehn Prozent aller Haushalte einen Glasfaseranschluss zur Verfügung stellen. Knapp drei Prozent haben auch angeschlossen – hauptsächlich im Hauptort der Gemeinde selbst. Heuer wird der Netzausbau in Brunn am Wald vorangetrieben.

