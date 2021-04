Die Globalisierung bringt uns Waren aus aller Welt in die Regale der Supermärkte – teilweise allerdings mit einer verheerenden CO2-Bilanz verbunden. Mitunter aufgrund Corona von hat bei vielen Konsumenten ein Umdenken stattgefunden, auf das heimische Betriebe setzen – mit Erfolg.

Die Klimawandelanpassungsregion (KLAR!) Kampseen hat sich als großes Ziel gesetzt, das Bewusstsein der Menschen der Region auf die Qualität heimischer Lebensmittel zu lenken. „Dadurch können Transportwege verkürzt und gleichzeitig regionale Produzenten und Landwirte gestärkt werden“, so Nina Hubaczek vom Infozentrum der Region Kampseen.

So hat sich beispielsweise das Konzept des traditionellen und sehr bekannten Bauernladens in Gföhl bewährt. Vorstand Josef Edlinger zieht für das Vorjahr eine sehr erfreuliche Bilanz: „Das erste Lockdown-Wochenende im Frühjahr 2020 war das umsatzstärkste der Geschichte des Bauernladens. Die Nachfrage blieb bis heute sehr hoch.“ Auch anbieterseitig wurden eine positive Resonanz und ein verstärktes Interesse an der Direktvermarktung verzeichnet. Neben einer großen Zahl an neuen Ab-Hof-Läden in der Region fiel im Jahr 2020 auch der Startschuss für einen neuen Bauernladen in St. Leonhard/Hw., der heuer eröffnet werden wird.

In diese Kerbe schlägt auch das Projekt der neuen Gartengreißlerei „RosZalia“ von Günter Szing in Gföhl (die NÖN berichtete). Der angekündigte, einzigartige Blumensamen-Automat wurde zwischenzeitlich in Betrieb genommen.

Zusammenarbeit mit Bauern als Erfolgsrezept

Auch im Nahversorgerzentrum Rastenfeld gibt es eine neue, richtungsweisende Kooperation: Maria Pöll, Inhaberin des „Nah&Frisch“-Geschäfts, setzt mit der Firma Waldland einen neuen Akzent für Einheimisches. „Ich bin seit 2014 selbständig im Lebensmittelhandel und habe hier Augenmerk auf Saisonalität und Regionalität gelegt. Heimische Bauern sind innovativ – ich sehe meine Verantwortung nicht nur meinen Kunden gegenüber, mir ist es auch sehr wichtig, bäuerliche Betriebe bei der Vermarktung ihrer Produkte zu unterstützen“, so die im Ort sehr beliebte Geschäftsinhaberin. „Mit der Kooperation mit Waldland ist es möglich, ein noch breiteres Sortiment an heimischen Produkten anzubieten – damit punktet man auch bei Gästen am Stausee“, so die Nahversorgerin.

Mitglieder betreuen 5.000 Hektar Fläche

Waldland arbeitet im ganzen Waldviertel mittlerweile mit rund 1.000 landwirtschaftlichen Mitgliedsbetrieben zusammen, die auf einer Fläche von ungefähr 5.000 Hektar Heil- und Gewürzkräuter im Vertragsanbau kultivieren. Waldland-Produktionsberater Franz Tiefenbacher betont die Wichtigkeit der Förderung heimischer Bauern: „Unter dem seit Jahren anhaltenden Preisdruck und den witterungsbedingten Ernteausfällen kommen Landwirte mehr und mehr unter Druck. Die aktuelle Situation bei den Waldbauern und Forstbetrieben ist ein Beleg dafür. Unsere Gesellschaft wird noch mehr gefordert sein, Regionalität zu leben. Dafür bedarf es sicherlich einer verstärkten Herkunftsbezeichnung in allen Bereichen – vom Supermarkt bis zum Gasthaus, um den Konsumenten Orientierung und Klarheit zu geben. Die Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen zu gestalten.“

Auch Waldland verzeichnet seit Beginn der Pandemie sowohl im Geschäft am Hauptsitz in Oberwaltenreith als auch im Online-Shop steigende Zahlen und eine höhere Nachfrage nach regionalen Produkten. „Kooperationen, wie mit Maria Pöll, ergeben zudem wunderbare Synergien in der ‚Nachbarschaft‘“, hält Waldland-Vertreterin Alexandra Gottsbachner fest.

Rezeptaufruf für neues Online-Kochbuch

KLAR!-Kampseen plant ein großes Online-Regionskochbuch und ist weiter auf der Suche nach Rezepten für Speisen, die mit heimischen Zutaten zubereitet werden können. Bislang sind fast 50 Rezepte eingegangen. Unter allen Einsendern wird halbjährlich ein Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro verlost (Einsendungen per Mail an: klar@kampseen.at).