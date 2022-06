Volt-Radrunde eröffnet: 140 Kilometer Fahrradspaß

Sie gilt als das große Gemeinschaftsprojekt der sieben Gemeinden der Region Kampseen: die „Volt-Radrunde“ mit einer Länge von rund 140 Kilometern.

Die Idee entstand bereits 2015, zur Umsetzung kam sie ab 2018. Regions-Obmann Gerhard Wandl erläuterte das von LEADER und NÖ.Regional begleitete und geförderte Projekt: Zusätzlich zur Hauptstrecke wurde in jeder Gemeinde auch eine eigene „Hausrunde“ für Fahrradbegeisterte geschaffen. Die Strecke ist mit rund 500 Tafeln beschildert und im Norden in Pölla mit dem „Knödel-Land-Radweg“ verbunden. Zudem wurden entlang der Strecke sieben überdachte Rastplätze geschaffen.

Die Strecke ist zwar schon einige Zeit in Betrieb, die offizielle Eröffnung konnte am vergangenen Feiertag, 26. Mai, nun endlich nachgeholt werden. Im Beisein der Vertreter der sieben Regionsgemeinden eröffnete Landtagsabgeordneter Josef Edlinger die Route. „Entlang der Strecke sind einige Sehenswürdigkeiten ‚aufgefädelt‘ und es gibt jede Menge Kulinarik zu entdecken“, so Edlinger.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.