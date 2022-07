Drei Millionen für innovative Leader-Projekte abzuholen

Werbung

„Mehr als 500 Interessierte haben sich an der Visionsschmiede Kamptal, dem Beteiligungsprozess zur Strategie, beteiligt“, freut sich Obmann Josef Edlinger, dass eine bedarfsorientierte Förderstrategie erstellt werden konnte.

Von den 3 Millionen Euro an Fördergeldern sollen Gemeinden, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen profitieren, die innovative Projekte umsetzen.

„Neue Projekte können ab Mitte 2023 eingereicht werden“, informiert Geschäftsführerin Danja Mlinaritsch, Geschäftsführerin. „Wir arbeiten bereits an Ideen, etwa an Vorhaben, die den Leerstand in Ortszentren mit neuem Leben erfüllen und Ideen, die Nachbarschaftshilfe neu denken.“

