2021 laut AMS-Bilanz gut gemeistert: Gestärkt aus der Krise

„Wir haben trotz der schon fast zwei Jahre dauernden Pandemie fast wieder dieselbe Arbeitslosigkeitsquote wie davor.“ Einen unerwarteten Erfolg kann Erwin Kirschenhofer, Leiter der AMS-Service-stelle Krems, bei der Jahresbilanz 2021 vermelden.

2019 betrug die Quote im Durchschnitt 6,2 % – 2021 werden es 6,3 % sein. Noch besser sieht es natürlich im Vergleich zu 2020 aus (– 23 Prozent).

Einen besonderen Erfolg gibt es bei den Langzeitarbeitslosen zu vermelden. „Viele, die kurzfristig ohne Job sind, finden selbst was“, erklärt Kirschenhofer. „Aber da braucht es uns!“ Mit großer Anstrengung und dem Einsatz diverser Förderinstrumente sei es gelungen, den Jahresdurchschnittswert um 44 % (!) von 575 auf 321 Menschen zu drücken. Hier sei die Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft besonders wichtig. Kirschenhofer nennt da den Wirtschaftsbeirat, die Sozialpartner (Arbeiter- und Wirtschaftskammer, ÖGB und Industriellenvereinigung), aber auch die Stadt Krems, die sich als besonders verlässlicher Partner bei Klienten mit Beeinträchtigungen erweise.

Kaum Schlupflöcher für die „Sozialschmarotzer“

Konsequente Vermittlung Arbeitsloser bringt auch Härten. Deshalb ärgert sich der AMS-Chef, wenn das Thema „Sozialschmarotzer“ immer wieder hochkocht. „Arbeitsuchende, die sich weigern, ein passendes Jobangebot anzunehmen, müssen mit Konsequenzen rechnen.“ 177 Sperren des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe wurden 2021 in Krems für sechs oder acht Wochen ausgesprochen. „Das bedeute im Vergleich mit 2020 eine Verdoppelung. Am Stammtisch kennt jeder wenigstens einen, der das System ausnützt. Aber vielleicht ist es derselbe?“

Stolz ist Kirschenhofer auf die Leistung seines engagierten 36-köpfigen Teams. „22.220 Vermittlungen wurden durchgeführt. Wir sind damit die treibende Kraft am Arbeitsmarkt und der wichtigste Existenzsicherer!“ Die enorme Bewegung in der Sache an einem Beispiel: Im November – da wird die saisonbedingt steigende Arbeitslosigkeit sichtbar – wurden 2021 671 Personen arbeitslos („normaler Wert“: 400 bis 500). Im selben Zeitraum konnten aber 521 Menschen die Erwerbslosigkeit mit Hilfe des AMS wieder beenden.