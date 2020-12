Vergangene Woche ist der Restaurant-Guide Gault Millau erschienen, der die besten Lokale Österreichs mit Punkten und Hauben prämiert. Wer besonders gut essen und trinken will, wird im Bezirk Krems schnell und oft fündig: Insgesamt 22 Gasthäuser können sich heuer über die Verleihung von Hauben freuen.

Wie schon seit Jahrzehnten gilt das Landhaus Bacher in Mautern als Gastro-Speerspitze: Mit vier Hauben und 18,5 (von 20 möglichen) Punkten halten Thomas Dorfer und Susanne Bacher-Dorfer weiterhin ihr hohes Niveau.

Beachtlich ist die Haubendichte in der Gemeinde Wei ßenkirchen: Gleich sechs Restaurants sind im Gault Millau gelistet, allen voran die Hofmeisterei Hirtzberger mit Koch Erwin Windhaber und Restaurantleiter Hartmuth Rameder, die mit 16,5 Punkten die zweithöchste Bewertung einheimste. Ebenfalls top: das Esslokal in Hadersdorf mit den neuen Eigentümern Roland und Barbara Huber, das gleich zum Einstieg drei Hauben erhielt.

Sekt des Jahres im Gault-Millau-Weinguide: Michael Moosbrugger. Schloss Gobelsburg

Höchstplatzierungen aus heimischer Sicht gibt es auch im Gault-Millau-Weinguide, in dem das Gasthaus Schwarz in Nöhagen einerseits drei Hauben erhielt und außerdem die „beste Weinkarte mit Österreich-Schwerpunkt“ habe. Michael Moosbrugger (Schloss Gobelsburg) wurde für den „Sekt des Jahres“ (Blancs de Blancs NV) ausgezeichnet.

Die Bewertungen:

11 bis 12,5 von 20 Punkten: 1 Haube

13 bis 14,5 Punkte: 2 Hauben

15 bis 16,5 Punkte: 3 Hauben

17 bis 18,5 Punkte: 4 Hauben

19 bis 19,5 Punkte: 5 Hauben

Vier Hauben , 18,5 Punkte: Landhaus Bacher, Mautern

Drei Hauben, 16,5 Punkte : Hofmeisterei Hirtzberger, Wösendorf; 15,5 Punkte: Esslokal (Familie Huber), Hadersdorf; 15 Punkte : Heurigenhof Bründlmayer, Langenlois; Gasthaus Schwarz, Nöhagen; Landgasthaus Essl, Rührsdorf

Zwei Hauben, 14,5 Punkte: Prandtauerhof (Holzapfel), Joching; 14 Punkte: Loibnerhof, Unterloiben; Kaiser von Österreich (Familie Haidinger), Krems; Landgasthof Schickh, Furth; Taverne Schloss Grafen egg (Mörwald); 13,5 Punkte: Gasthaus Prankl, Spitz; 13 Punkte : Schloss Dürnstein (Familie Thiery); Weingut Jamek, Joching

Eine Haube, 12,5 Punkte: Weinhaus Nigl, Senftenberg; Donauwirt (Rosenberger), Weißenkirchen; 12 Punkte: Gozzo (Charly Teuschl), Krems; Kirchenwirt (Wildeis), Weißenkirchen; 11,5 Punkte: Jell, Krems; Vineyard (Loisium), Langenlois; 11 Punkte: Weingut Hutter, Krems; Restaurant Heinzle, Weißenkirchen

Als „Tipp“ gelistet sind der Gasthof Weißes Rössl (Familie Siebenhandl) in Mühldorf, Pulkers Heuriger in Rührsdorf und das Gasthaus Gutmann in Zöbing.

Man habe heuer in dem Krisenjahr wie immer „objektiv und seriös“ bewertet, aber „nicht das sprichwörtliche Haar in der Suppe“ gesucht, sagt Gault-Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe.