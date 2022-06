Angebot für Kinder im Sommer ist vielseitig

Die Sommerferien stellen viele Familien immer wieder vor die Herausforderung bezüglich der Betreuung der Kleinsten. Dem soll jedoch mit umfassenden Angeboten begegnet werden.

In der Stadt Krems haben etwa alle elf Kindergärten, mit Ausnahme zweier Ferienwochen wie gewohnt offen. Bei Bedarf ist auch Nachmittagsbetreuung möglich. Darüber hinaus bietet Krems auch heuer wieder in Kooperation mit dem Verein Impulse Krems ein buntes Ferienspiel an. Hier werden Kindern zwischen drei und zwölf Jahren vielseitige Veranstaltungen geboten.

So erhält man Einblicke hinter die Kulissen von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz oder kann verschiedene Wassersportarten testen. Das Ferienspiel soll für alle Kinder zugänglich sein und findet kostenfrei (bzw. gegen einen geringen Kostenbeitrag) statt. „Zu beobachten ist, dass die Hauptzielgruppe beim Ferienspiel jünger wird“, erzählt Birgt Rampsl, Koordinatorin des Ferienspiels Krems. Als Grund hierfür vermutet sie, dass sich viele der älteren Kinder vermehrt in einwöchigen Camps anmelden.

In Krems wird diese Art von Camps etwa von ferien4kids angeboten. Darauf, die Feriencamps erstmals wieder ohne Pandemie-bedingte Einschränkungen durchführen zu können, freut sich Veranstalter Thomas Hüttenmayer: „Die Nachfrage ist im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Alle wünschen sich nach all dem ,Social Distancing‘ ein normales Leben zurück.“

Auch kleinere Gemeinden haben ein buntes Angebot

In Hadersdorf haben sowohl Kindergarten als auch Volksschule mit Ausnahme von Woche 30 bis 32 geöffnet. Auch hier merkt man eine Zunahme des Betreuungsbedarfes, so werden heuer erstmals in drei Gruppen des Kindergartens Hadersdorf-Kammern etwa 50 Kinder betreut. Mit dem Sommerferienspiel bietet auch diese Gemeinde mit Unterstützung der ansässigen Vereine und Betriebe Veranstaltungen für die Jüngsten. Unter anderem werden die Kinder das Bäckereimuseum besuchen oder sich in Tennis, Töpfern und Tanzen versuchen.

Auch in Paudorf werden etliche Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder geboten. So haben sowohl beide Kindergärten im Gemeindegebiet als auch die Volksschule in den Ferien ganztägig geöffnet. Die Schule ist lediglich in der fünften und sechsten Ferienwoche geschlossen. Die Gemeinde initiiert hier ebenfalls jedes Jahr ein Kindersommerprogramm. Die Nachfrage war in den letzten Jahren sehr stark. Heuer stehen etwa ein Besuch der Ruine Aggstein, ein Musiknachmittag sowie Ballettschnuppern auf dem Programm.

In Langenlois sind Kindergärten und Volksschule in den ersten sowie letzten drei Ferienwochen geöffnet. Um fit in das nächste Schuljahr zu starten, finden sowohl eine Lernwerkstatt als auch in den letzten beiden Ferienwochen die Sommerschule statt. Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen: Im Kindersommer werden den fünf- bis 14-jährigen Kindern der Stadtgemeinde Langenlois insgesamt 29 Veranstaltungen geboten. Außerdem findet von 11. bis 15. Juli heuer erstmals das „Dancin‘ Schools Action Camp“ statt, in welchem die Kinder unter anderem Yoga und Streetdance ausprobieren können.

