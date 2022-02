Arbeitsmarkt: Wie in den 1990ern …

2.625 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Minus von 23,0 % im Vergleich zu Jänner 2021 und ein Minus von 20,5 % im Vergleich zum Jänner 2019. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, sind im Bezirk Krems gegenüber Jänner 2021 mit 3.009 um 820 (oder 21,4 %) weniger Personen beim AMS gemeldet.

Die Quote liegt Ende Jänner 2022 mit 7,5 % um 1,9 Prozentpunkte niedriger als vor der Krise. Zuletzt war das zu Beginn der 1990er-Jahre so … Bei dem mittleren und großen AMS-Servicestellen ist Krems damit die Nummer 1 in NÖ.

„Allein im Monat Jänner 2022 wurden der Geschäftsstelle Krems über 600 (!) neue freie Stellen und Lehrstellen gemeldet“, freut sich AMS-Chef Erwin Kirschenhofer. „Angebot und Nachfrage passen aber leider nicht immer zusammen. 32,1 % aller Jobsuchenden haben gesundheitliche Probleme!“

Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müsse man alles daransetzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht in Frage kommen. „Unser Ziel ist, auch sie ins Erwerbsleben zu integrieren, indem wir Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit finanzieren“, so Kirschenhofer.

