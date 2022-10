Ausbau der Kinderbetreuung: „Wer betreut die Kleinen?“

„Im Moment sind wir dabei, Berechnungen anzustellen“, erklärt Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung in der Stadt Krems. „Um planen zu können müssen wir wissen, was die Zukunft bringt.“ Dafür wird mit einem eigenen Prognosetool gearbeitet: „Dieses liefert uns Informationen über die Bevölkerungsentwicklung, Geburtenzahlen und weitere relevante Daten.“

Bereits unter gegenwärtigen Bedingungen sei die Situation angespannt. „Und das wird mit den neuen Vorgaben definitiv nicht einfacher.“ Neben dem Zugang zu Betreuung für Kinder ab zwei Jahren, sollen die Gruppen künftig von 25 auf 22 reduziert werden. Dabei sei laut Denk Personal, wie in allen Branchen, schwer zu finden.

Diese Befürchtung teilt auch Peter Leopold, Amtsleiter der Gemeinde Schönberg am Kamp: „Es wird nicht einfach werden, so schnell zusätzliche Elementarpädagoginnen als auch Kinderbetreuerinnen zu finden.“ Die Elementarpädagoginnen werden vom Land gestellt, die Betreuerinnen von der Ge meinde. „Die Gruppen werden kleiner und gleichzeitig sollen wir mehr Kinder aufnehmen“, fasst Leopold zusammen. „Wo wir so schnell zusätzliches Personal für unseren Kindergarten finden sollen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber so wird es wohl ohnehin jeder Gemeinde gehen.“

In weiser Voraussicht hat die Stadt Krems bei der Planung von Projekten in den vergangenen Jahren teilweise vorgegriffen. „In Gneixendorf, Rehberg und in Lerchenfeld Auparkweg gibt es neue, vergrößerte Kindergärten“, berichtet Denk. Wo sonst Erweiterungsbaumaßnahmen notwendig sein werden, werde sich in den kommenden Monaten zeigen. „Es wird eine Belastung für alle Gemeinden sein.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.