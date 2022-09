Bunker für Kalten Krieg: Teile können bis heute besichtigt werden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Rund um den Göttweiger wurden in der Zeit des Kalten Krieges verschiedenste Bunker- und Verteidigungsanlagen errichtet. Bis heute sind noch Reste dieser Anlagen vorhanden.

„In den 1970er- und 1980er-Jahren wurde Österreich in sogenannte Sperr-, Schlüssel-, und Raumsicherungszonen eingeteilt“, weiß Militärhistoriker Volker Chytil. „In diesen Gebieten wurden ,feste Anlagen‘, also Bunker, errichtet.“ Eine feste Anlage bestand aus einer Bunkeranlage und einem eingebauten Panzerturm mit Kanone. Darüber hinaus waren Straßensperren, Beobachtungsbunker und eingegrabene Unterstände fertig ausgebaut.

Diese „festen Anlagen“ wurden von sogenannten Wallmeistern regelmäßig instand gehalten und gewartet. Einmal im Jahr wurden an den Anlagen mit Milizsoldaten Übungen abgehalten. Unter dem oberirdischen Turm befanden sich in der Regel vier bis fünf Räume, die gesamt rund 40 bis 50 m² umfassten.

Letzte Sperrjäger rüsteten im Mai 1995 ab

Die Gemeinde Furth-Palt lag im Bereich der Sperrzone 33. Für den Einsatz in dieser Zone war das Sperrbataillon 334 vorgesehen. Im Großraum des Donauüberganges war eine Sperrkompanie für Krustetten mit sechs festen Anlagen, eine Sperrkompanie für Furth-Palt mit vier festen Anlagen am Göttweiger Sattel und zwei festen Anlagen in Brunnkirchen sowie eine Sperrkompanie für Höbenbach mit gleich drei festen Anlagen in Maria Ellend vorgesehen.

Die letzten Sperrjäger, wie die Besatzungen der festen Anlagen auch genannt wurden, rüsteten im Mai 1995 ab. Im Jahr 2016 wurden dann auch noch die letzten Panzertürme ausgebaut, womit die Ära der Raumverteidigung auch symbolisch endgültig zu Ende ging.

Die Bunkeranlagen selbst sind noch vorhanden und werden vom Militärkommando NÖ verwaltet oder sind teilweise im Privatbesitz.

„Further Dorfspaziergänge“ auf militärhistorischer Spurensuche

Wer mehr über diese Anlagen erfahren möchte, kann am Freitag, 30. September, um 16 Uhr bei den „Further Dorfspaziergängen“ teilnehmen. Militärhistoriker Volker Chytil stellt dabei seine „Militärhistorische Betrachtung des Göttweiger Raumes von 1900 bis heute“ vor. Treffpunkt ist die Aussichtsterrasse vom Stiftsrestaurant Göttweig, im Anschluss werden am Göttweiger Sattel die Bunkeranlagen besucht.

Informationen zu den verschiedenen Dorfspaziergängen im September und Oktober unter www.furth.at

