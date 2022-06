Busse am Land fehlen – oder sie fahren leer

2020 hat Krems seine Stadtbusse völlig umgekrempelt. Laut Stadtrat und Verkehrssprecher Alfred Scheichel (SPÖ) handelt es sich um eine Erfolgsgeschichte: Auf sieben Linien werden pro Jahr nun mit 365.000 zurückgelegten Kilometern die wichtigsten Ziele der Stadt bedient. „Trotz Pandemie stiegen und steigen die Fahrgastzahlen stetig.“

Mit ein Grund dafür ist ein gut durchdachtes Konzept. Es wurde vor allem Wert auf Komfort, Barrierefreundlichkeit, gut getaktete Anschlussverbindungen und kurze Intervalle gelegt. Doch genau hier sieht eine Schülerin des Mary Ward Oberstufengymnasiums Krems, Florina Eichenseder (16) Optimierungsmöglichkeiten: „Die Abfahrtszeiten der Busse könnten besser auf die Schulzeiten abgestimmt sein. Die Buslinie zu mir nach Hause geht entweder zu knapp nach Unterrichtsende, oder ich muss eine halbe Stunde warten.“

Aber vor allem im überregionalen Verkehr besteht dringender Ausbaubedarf. Hier kommuniziert die Stadtgemeinde Krems drei Hauptanliegen: die Elektrifizierung der Strecke St. Pölten – Krems, die Reaktivierung der Donauuferbahn zwischen Krems und St. Valentin sowie ein zweites Gleis für die Strecke Krems – Absdorf. So diene beispielsweise der in der Wachau gelegene Abschnitt der Donauuferbahn (Wachaubahn) momentan nur für touristischen Gelegenheitsverkehr. Vor allem als Universitäts- und Schulstadt sei es aber für Krems besonders wichtig, hier regelmäßige Anbindungen zu schaffen. „Es kann nicht sein, dass wir alle ein Klimaticket haben, aber dann keine passenden Strecken“, beklagt Scheichel.

Mit Öffis von Despotien unabhängig machen

„Der öffentliche Verkehr ist das Rückgrat einer Wende, die unser Mobilitätssystem klima- und umweltschonend, sozial und sicher gestalten muss,“ sagt Georg Huemer, Pressesprecher des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Wie er außerdem anmerkt, ist „ein gewisses Mindestmaß an Unabhängigkeit von diversen Gewaltherrschaften ohne gut ausgebautem öffentlichen Verkehr nicht umsetzbar.“ Deshalb arbeite man unentwegt daran, das Angebot zu attraktivieren. Ein Meilenstein in Richtung Modernisierung ist etwa die Einführung der VOR-AnachB- App. „Diese ermöglicht es den Fahrgästen, unter anderem durch GPS-basierte Echtzeitinformationen etwaige Verspätungen unmittelbar zu erkennen“, erzählt Huemer.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Fahrgastzahlen vor allem auf den starken Mobilitätsachsen steigen. Dazu gehört im Raum Krems etwa die stark nachgefragte Linie 170 (Krems – Zwettl – Gmünd). Diese wird seit 2019 deshalb im Stundentakt angeboten.

Auch einen Ausblick auf die Zukunft bietet Huemer: „Eine weitere zentrale Entwicklungslinie wird die intelligente Vernetzung eines dichten Liniensystems von Bus und Bahn mit bedarfsgesteuerten Angeboten wie Anrufsammeltaxis sein. Denn nicht jederzeit und überall ist ein Zwölf-Meter-Linienbus die beste Wahl.“

Ist das auch die Lösung für die Verkehrswende in eher in der Peripherie gelegenen Gemeinden? So erzählt Josef Graf, Bürgermeister von Krumau am Kamp (ÖVP), dass es in seiner Gemeinde so gut wie kein Angebot öffentlicher Verkehrsmittel gibt: „Die Schulbusse funk tionieren sehr gut, ansonsten gibt es nichts.“ Tatsächlich gab es hier schon mal vor mehreren Jahren ein besseres Angebot. „Doch wenn die Busse dann leer durch die Gegend fahren, ist das auch nicht gerade nachhaltig“, schildert Graf die Probleme ländlicher Gemeinden.

Davon, dass das Angebot auch die Nachfrage schafft, ist der Kremser Stadtrat Alfred Scheichel überzeugt. „Aber es muss natürlich auch entsprechend beworben werden.“ Auch er kenne die Probleme des öffentlichen Verkehrs außerhalb der Stadt. Der Ausbau der Regionalbuslinien wurde in den letzten Jahren, auch nach Aussage des VOR, vorangetrieben. Am Land kann man jedoch an Wochenenden oder abends nicht auf Öffis zählen. „Da gibt es einfach fast kein Angebot“, wie Scheichel die Erfahrungen vieler Öffi-Nutzer zusammenfasst. Doch genau da bestehe seiner Meinung dringender Änderungsbedarf: „Um den Klimawandel aufzuhalten, ist es einfach notwendig, ein umfassenderes Angebot zu schaffen.“

