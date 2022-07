Chaos bei Postzustellung – Besserung versprochen

Werbung

Kunden, die von der Zustellbasis aus mit ihrer Post versorgt werden (darunter die Stadt Krems), brauchten in den letzten Wochen starke Nerven. Oft kam tagelang keine Post. Die vom Kundendienst telefonisch versprochene Änderung ließ auf sich warten …

Ein Kunde monierte im Mail an die NÖN, dass wichtige Schreiben, wie ein Brief mit der neuen Kreditkarte, ausständig seien. Ein anderer erhielt seine NÖN statt am Mittwoch am folgenden Montag. In einem Briefkasten landeten eine Woche lang keine Briefe – darunter ein sehnlich erwarteter.

In Beantwortung einer Anfrage stellt Post-Sprecher Hannes Huber fest, dass die Zustellprobleme im Bereich der Postbasis Mautern – sie betreffen Mautern, Krems, Furth und Bergern – bekannt seien. „Hauptursache war eine hohe Anzahl von Mitarbeitern im Krankenstand, zuletzt im Durchschnitt 14.“ Zum Vergleich: Im Vorjahr um diese Zeit waren es vier.

In der Postbasis Mautern seien 60 posteigene Mitarbeiter sowie acht Frächter (private Paketfahrer) beschäftigt. Huber betont das Bemühen um Verbesserung der Lage: „Seit der Übersiedlung der Zustellbasis nach Mautern (im Oktober 2021, Anm.) wurden zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen, für vier Positionen werden derzeit noch welche gesucht.“ Seit 18. Juli funktioniere die Zustellung wieder. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mehr Personal zu finden, um die Situation nachhaltig zu verbessern.“

