Mit unverändert tollen Zahlen können Stadt und Bezirk Krems im Zusammenhang mit der Pandemie aufwarten. Bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) lag der Landbezirk am Dienstag dieser Woche bei 79,7 – das ist der viertbeste Wert in NÖ (hinter dem Bezirk Wr. Neustadt, Korneuburg und Neunkirchen). Die Stadt wies mit 131,9 einen höheren, aber ebenfalls nicht bedenklichen Wert auf.

Dort, wo die Disziplin nachlässt, muss gelegentlich die Polizei eingreifen. In Krems wurden bei angeordneten Kontrollen am Abend des 24. April zwischen 21 und 23 Uhr größere Menschengruppen an der BP-Tankstelle in der Wiener Straße und am Welterbeplatz in Stein aufgelöst. Rund 20 Personen standen an der Tankstelle beisammen und verstießen gegen mehrere Auflagen (Abstand, keine Masken, Konsumation direkt beim Verkaufslokal).

In Stein waren es sogar knapp 30. „Die meisten waren einsichtig“, heißt es seitens der Polizei. Nur in sechs Fällen waren Anzeigen die Folge der Verstöße bzw. Provokationen gegen die Beamten.

Erneut ausgebaut wurde bereits in der Vorwoche das Angebot an Antigen-Testungen (siehe Infobox!). Neu hinzugekommen ist das Bühl Center, wo mit Ausnahme von Sonntag nun täglich die Gelegenheit besteht, sich testen zu lassen. Im Gegensatz zum Flop mit 30 Euro teuren Corona-Tests vor einigen Wochen (die NÖN berichtete) wird dieser Service nun auch hier gratis angeboten.

Impfkoordinator: Ziel ziemlich genau erreicht

Kostenlos ist auch die Coronavirus-Impfung in den Kremser Österreichhallen, die am vergangenen Donnerstag angelaufen ist. Wie viele Personen am ersten Tag genau immunisiert worden sind, teilte der lokale Impfkoordinator Wolfgang Wiesinger auf Nachfrage zwar nicht mit, erklärte aber, dass das Ziel von 120 Impfungen pro Stunde ziemlich genau erreicht worden sei.

Demnach müssten über 700 Spritzen verabreicht worden sein. Wiesinger resümiert entsprechend zufrieden: „Der erste Impftag ist gut verlaufen, alle die gekommen sind, haben eine Impfung erhalten.“

Kleiner Wermutstropfen: Viele Impflinge kamen zu früh, weswegen sich die Wartezeiten verlängerten. Außerdem mussten einige Personen nach Hause geschickt werden, die ohne Termin eine Impfung abstauben wollten. Wiesinger verweist in diesem Zusammenhang einmal mehr auf die erforderliche Anmeldung im Web-Portal www.impfung.at des Notrufs Niederösterreich.

Geimpft wurde am vergangenen Donnerstag nur mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Wer rechtzeitig kam, konnte laut Wiesinger nach maximal einer halben Stunde die Österreichhallen wieder verlassen. In der laufenden Woche öffnen die vier Impflinien in den Österreichhallen wieder für einen Tag. Der weitere Verlauf hängt von der Menge vorhandener Vakzine ab. Im Vollausbau soll an sechs Tagen pro Woche geimpft werden.