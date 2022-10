Einmal mehr: Vollbeschäftigung! Aber: „Dunkle Wolken“ in Sicht

Seit 19 Monaten geht die Arbeitslosigkeit zurück – auf zuletzt 1.717 Personen in Stadt und Bezirk, was mit 3,8 % Vollbeschäftigung bedeutet. Die Langzeitarbeitslosigkeit konnte in den letzten zwölf Monaten (auf 207 Personen) halbiert werden. Das ist AMS-Chef Erwin Kirschenhofer besonders wichtig: „Je mehr Menschen vor einer Phase steigender Arbeitslosigkeit einen Job haben, desto geringer ist die Sockelarbeitslosigkeit nach einer wirtschaftlichen Talfahrt.“

Warum wird so gedacht? Kirschenhofer sieht „dunkle Wolken am Konjunkturhimmel“ aufziehen. Steigende Preise, Unsicherheit (Krieg), Energieversorgung und Corona sind die Stichworte. „Die wirtschaftlichen Aussichten für den kommenden Winter stimmen viele pessimistisch.“

Weiterhin engagiert auf Arbeitskräftesuche sind die heimischen Unternehmen. Ende September gab es 1.379 offene Stellen (+ 48,3 % im Jahresvergleich). Doch fast die Hälfte der Arbeitsuchenden haben entweder gesundheitliche Probleme oder sind älter als 50. „In diesem Umfeld läuft der Vermittlungsmotor bei uns auf Hochtouren“, erklärt Kirschenhofer. Mit mehr als 22.500 (!) Vermittlungen erreichte das AMS in diesem zentralen Aufgabengebiet in NÖ den Bestwert.

