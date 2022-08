Energiesparen am Fußballfeld durch Umrüstung auf LED

Immer mehr Fußballvereine stellen aufgrund steigender Energiekosten auf LED-Flutlichtanlagen um. Im Raum Krems ist der Trend noch schaumgebremst. Von neun Vereinen mit Flutlichtanlage haben erst drei auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Großer Vorreiter für diese Projekte ist der USC Hadersdorf. Der Verein ließ bereits im Jahr 2019 seine Platzbeleuchtung mit Soft-LED-Leuchtkörpern ausstatten.

„Der Verbrauch ist wesentlich geringer und die vielen kleineren Lampen versprechen eine längere Lebensdauer als die großen Energiefresser“, so Andreas Monz, Obmann des Fußballvereins.

USC Hadersdorf-Obmann Andreas Monz zum neuen Flutlicht senes Vereins: „Wir haben weniger Verbrauch und die Lampen eine längere Lebensdauer.“ Foto: Sophie Hartl

Die Leuchtkraft sei im Vergleich zu den alten Flutern stärker und punktueller. Somit werden die Autofahrer auf der vorbeiführenden Bundesstraße nicht mehr geblendet. Für die Umrüstung erhielt der Verein Förderungen des Landes, der Sportunion, der Gemeinde und des Fußballverbandes.

Während die alten Strahler 15 Minuten benötigten, bis die volle Leuchtkraft erreicht war, können die LED-Beleuchtungen jederzeit ein- und ausgeschalten werden, was bis zu 30 Prozent Energie spart, so Daniel Paustian, Obmann des SC Mautern, welcher ebenfalls auf LED umgestiegen ist. Der USV Langenlois und der SV Spitz führen aktuell Verhandlungen bezüglich Förderungen. Währenddessen stellte der USV St. Leonhard bereits vor einem Jahr auf LED um. Da der Verein nur freiwillige Spieler beherbergt, kann mehr Geld in die Anlage investiert werden. Somit ist er weniger auf Förderungen angewiesen.

