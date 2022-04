Feuerwehren rüsten sich wieder für Bewerbe

Werbung

Wie blicken die lokalen Feuerwehren im Bezirk Krems auf das aller Voraussicht nach „post-pandemische“ Jahr 2022? Bei der Kremser Stadtfeuerwehr stehen bereits eine Reihe an Festen und anderen Aktivitäten am Plan. „In Egelsee und Rehberg sind wir beim Maibaumaufstellen dabei, am 15. Mai gibt es eine Florianifeier, ebenfalls in Egelsee. Von Anfang Juni bis Anfang September sind in Gneixendorf, Egelsee, Rehberg und Krems-Süd Feste terminisiert“, zählt der Kremser Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler auf.

Weiters findet am 4. Juni der Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb statt. Generell werde sich die Kremser Feuerwehr bezüglich Bewerbsteilnahmen im ersten Halbjahr aber noch zurückhalten. „Bezüglich der Bewerbe im Mai gibt es zwar Einzelne unter uns, die teilnehmen werden. Bis vor Kurzem war aber noch unklar, ob diese überhaupt stattfinden werden. Davon wurden wir etwas überrumpelt. Richtig loslegen werden wir dann bei den Bewerben im Herbst“, so Urschler.

Auch in Gföhl ist bereits ein Feuerwehrfest (von 10. bis 12. Juni) geplant. „Wir rechnen mit ausreichend Interesse, aber es wird vermutlich etwas ruhiger ablaufen als vor der Pandemie“, vermutet Gerald Riegler, FF-Chef in Gföhl. Seine Truppe sei auch schon aktiv für diverse Abschnitts- und Bezirksbewerbe am Üben.

Eher zurückhaltend werden die Florianis der FF Joching das Jahr 2022 angehen. „Feuerwehrfeste und Bewerbsteilnahmen wird es dieses Jahr vermutlich noch nicht geben“, erklärt Kommandant Christian Leitzinger. In Joching gehe es aktuell noch darum, die Truppe wieder auf Vordermann zu bekommen. „Wir sind die letzten zwei Jahre sehr heruntergefahren mit unseren Aktivitäten. Wir wollen jetzt die Übungen wieder verdichten und Schulungen bezüglich Gerätschaften und Technik durchführen.“ Man freue sich aber schon auf die Veranstaltung des Wasserleistungsbewerbes 2023.

„Zwei von uns haben bereits an einem Funkleistungsbewerb teilgenommen“, erzählt der Langenloiser FF-Kommandant Karl Huber. Zahlreiche weitere Teilnahmen stünden am Plan.

Geldsammelaktionen waren vielerorts sehr erfolgreich

Bei der Imbacher Feuerwehr betont Kommandant Bernd Anglmayer: „Wir haben auch in der Pandemiezeit einige Veranstaltungen durchgezogen.“ So etwa die Actiondays für Kinder im vergangenen September. Auch die Arbeit mit der Feuerwehrjugend habe man aufrecht zu erhalten versucht. „Das Problem war hier, dass unsere verantwortliche Person im Krankenhaus arbeitet und durch die Pandemie absolut eingespannt war“, so Anglmayer. Das Programm mit den Kindern und Jugendlichen hätten sich andere Mitglieder der Wehr aufgeteilt.

So manche Wehr freut sich über regen Zulauf zur Feuerwehrjugend. „Wir haben aktuell 26 Junge bei uns. Wir können uns absolut nicht beschweren“, meint etwa Huber.

Wie hat sich die Pandemie auf die Finanzen der Wehren ausgewirkt? „Wir hoffen darauf, dass die geplanten Feste dieses Jahr wirklich stattfinden können. Noch so ein Jahr wie 2020 oder 2021, und es könnte selbst für die Kremser Feuerwehr schwierig werden“, betont Urschler. Immerhin konnten die Einnahmeausfälle teilweise durch geringere laufende Kosten aufgrund seltenerer Einsätze ausgeglichen werden.

In Krumau profitierten die Florianis neben einer Geldsammelaktion auch von einem Filmdreh. „Für den Landkrimi haben wir Personen vor der Kamera gehabt, haben für die Wasserversorgung gesorgt, Pumpen und Equipment wurden benötigt. Das hat uns finanziell geholfen“, so Kommandant David Reigner.

Hinsichtlich der Kassen-Situation der Imbacher FF lobt Anglmayer seine beiden Vorgänger: „Die haben sehr gut gewirtschaftet!“ Außerdem erfahre seine Truppe viel finanzielle Unterstützung vonseiten der Gemeinde Senftenberg. „Und das, obwohl es eine Sanierungsgemeinde ist.“ Viele größere Investitionen seien schon vor der Pandemie getätigt worden. Wie Huber in Langenlois berichtet auch Anglmayer von einer „sehr erfolgreichen Geldsammelaktion“. Trotz solcher Positiv-Beispiele betonen einige FF-Vertreter, dass sie sich künftig so manche Investition „wohl etwas genauer überlegen“ werden müssen.

Fast alle befragten Wehren profitierten außerdem finanziell vom NGO-Fonds der Bundesregierung.

