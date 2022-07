Flexible Arbeitszeiten sind für Junge immer wichtiger

Werbung

Die heimische Wirtschaft und der österreichische Arbeitsmarkt sehen sich aktuell mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert. So berichtet Thomas Haubner, Arbeiterbetriebsrats-Vorsitzender der voestalpine Krems, von dem akuten Problem, Lehrlinge zu finden und gleichzeitig die ausgelernten zu behalten. „In den letzten Jahren haben etwa 50 bis 60 Auszubildende ihre Lehre bei uns abgeschlossen. Davon sind im Endeffekt aber nur sieben oder acht als Mitarbeiter für die Zukunft geblieben.“

Würden neue Arbeitszeitkonzepte, wie jenes der 4-Tage-Woche, die Arbeitsstelle attraktiver machen? Bei diesem Modell würde künftig die gesamte Wochenarbeitszeit regelmäßig auf vier Tage pro Woche aufgeteilt werden.

„Vor allem für die Jüngeren wird die Work-Life-Balance immer wichtiger. Das haben wir auch in unserer Firma schon bemerkt.“ Eine 4-Tage-Woche sei für die rund 550 Arbeiter, Angestellten und Lehrlinge des Stahlwerkes durchaus schon öfter Thema gewesen.

Thomas Haubner: „Vor allem Junge wollen 4-Tage-Woche.“ Foto: Kalchhauser

Bei der konkreten Umsetzung dieses Arbeitszeitmodells am Kremser Standort der voestalpine stoße man allerdings auf einige Schwierigkeiten. „Vor allem in der Produktion ist das nicht einfach umzusetzen. Die Anlagen haben einen bestimmten Ablauf. Die Reduktion der Arbeitstage pro Woche würde in diesem Bereich tiefgreifende Veränderungen bedeuten.“

Trotz des aktuellen Arbeitskräftemangels versucht Haubner die derzeitige Lage mit Optimismus zu sehen: „Wir müssen froh sein, überhaupt so viel Arbeit zu haben. Es ist immer besser, über zu viel Arbeit zu klagen, als über zu wenige Aufträge.“

Unbesetzte Baustellen verärgern Anwohner

Ein Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche wagt aktuell auch die Baufirma Porr im Burgenland. „Ich persönlich kann mir das auch gut für den Kremser Standort mit unseren 178 Mitarbeitern vorstellen“, wie Manfred Muster, Arbeiterbetriebsrats-Vorsitzender der Porr Bau NÖ, erzählt.

Probleme in der Umsetzung sehe er einerseits im wachsenden Termindruck, mit immer kürzeren Bauzeiten, und andererseits befürchte er großen Widerstand innerhalb der Bevölkerung. „Die Anrainer und Pendler rufen an und beschweren sich, wenn auf einer Autobahnbaustelle nur noch an vier Tagen gearbeitet wird.“ Dabei handle es sich um ein generelles Problem im Tiefbau. „Die Möglichkeit einer 4-Tage-Woche müsste in den öffentlichen Ausschreibungen berücksichtigt werden,“ erklärt der Betriebsrat. Bisher werden diese jedoch bloß als Terminbauten vergeben.

„Die Arbeiter würden sich natürlich längere Wochenenden wünschen“, verrät Muster. „Aktuell wäre ein Wechsel zwischen kurzen und langen Wochen vorgesehen. Einmal vier Tage und einmal fünf.“ Doch selbst mit diesem Modell gebe es in den Gemeinden Probleme mit den Anwohnern, und es kann meist nicht eingehalten werden. „Wir müssen eigentlich jede Woche lange arbeiten.“

Und wie steht man in anderen Branchen, wie der Gastronomie, zur Debatte über die 4-Tage Woche?

„Karriere machen bedeutet auch künftig viel arbeiten“

In der Café-Konditorei Hagmann gibt es etwa verschiedene Arbeitszeitmodelle. „Manche unserer 40 Mitarbeiter haben bereits die 4-Tage-Woche“, berichtet Thomas Hagmann, Inhaber des Kremser Traditionsbetriebes. Er verstehe den Wunsch nach mehr Freizeit und längeren Wochenenden. „In Zukunft werden die Arbeitszeitmodelle immer flexibler werden.“

Doch er stehe dem Ruf nach mehr Work-Life-Balance auch zwiegespalten gegenüber: „Unsere Wirtschaft braucht Menschen, die bereit sind, zu arbeiten. Wer viel verdienen will, der muss auch viel arbeiten. Das wird immer so bleiben.“

