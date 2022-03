Freunde starben in der Ötscher-Lawine

Trauer und Bestürzung herrscht in der Region: Zwei der drei Männer, die am 11. März am Ötscher durch eine Lawine getötet wurden, stammen von hier. Sie waren eng befreundet und teilten die Liebe zu den Bergen und zum (Winter-)Sport.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Trauer: Die begeisterten Sportler und Bergsteiger Ewald Luftensteiner und … Foto: privat

Einer von ihnen ist Ewald Luftensteiner (54), der zuletzt in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) wohnhaft war. Seit 2004 war der gebürtige Spitzer als Zahnarzt in Rastenfeld tätig und bei seinen Patienten weit über die Grenzen der Bezirke Krems und Zwettl hinaus bekannt und geschätzt. Seine große Leidenschaft galt dem Sport (Mountainbiken, Skifahren) und den Bergen. Um den Verunglückten trauern seine Mutter Herta, Sohn Tobias und drei Brüder. Schockiert aufgenommen hat die Nachricht auch Rastenfelds Bürgermeister Gerhard Wandl: „Wir sind alle erschüttert, tief betroffen und fassungslos. Der Tod Dr. Luftensteiners reißt eine riesige Lücke in die Gemeinde.“

… Hannes Nachbagauer starben beim Lawinenunglück. Foto: Foto privat

Gleich alt wie Luftensteiner war Hannes Nachbagauer, ein Alpinpolizist und ebenfalls für den Sport und die Berge begeistert. Nach Stationen bei der Einheit WEGA in Wien und 17 Jahren auf der Hadersdorfer Polizeiinspektion wechselte der bei seinen Kollegen sehr beliebte Egelseer erst im Sommer 2021 zur Autobahnpolizei (API) Krems, wo er zuletzt Dienst versah. Kollege Herbert Prandtner vom Bezirkspolizeikommando beschreibt den Verstorbenen als hervorragende Persönlichkeit: „Hannes war ein großartiger Kollege – gesellig, offen und immer hilfsbereit.“ Nicht nur für Prandtner beeindruckend: Der topfitte Beamte legte viele Jahre lang den Weg von Krems zur Inspektion Hadersdorf bei fast jedem Wetter mit dem Fahrrad zurück. Anteilnahme am schweren Verlust wendet sich seiner Gattin Sabine und Sohn Felix sowie seiner Mutter Poldi zu.

Die Lawinenopfer waren langjährige Mitglieder der Bergrettung Wachau. Luften steiner war vor über 20 Jahren Mitbegründer der Ortsstelle. Nachbagauer setzte sich stark für die Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses ein. „Neben ihrer offenen und herzlichen Art werden wir unsere Kameraden vor allem wegen der professionellen und ruhigen Abwicklung von Einsätzen sehr vermissen“, teilt die Bergrettung Wachau mit.

Die beiden Verstorbenen werden am Samstag, 19. März, 14 Uhr, vor der Feuerwehr- und Bergrettungszentrale Dürnstein in Oberloiben gemeinsam verabschiedet. Die Urnen werden später in engstem Familienkreis beigesetzt. Trauriges Detail am Rande: Der Trandorfer Bestattungsunternehmer Wolfgang Sekora, der die Begräbnisse organisieren muss, war ein enger Freund der beiden Verstorbenen. Nur ein anderer Termin verhinderte, dass auch er am Ötscher mit dabei war.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden