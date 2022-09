Region Krems Gastronomie unter Druck: „Die Preise steigen wöchentlich!“

Das Gastwirte-Ehepaar Manuela und Christian Wildeis: Entwicklung des Gaspreises macht Weißenkirchnern derzeit die größte Sorge. Foto: Kalchhauser

A ktuell ist Lage in der Gastronomie in der Region Krems angespannt aber gut. Der Blick in die Zukunft macht jedoch Sorgen.

„Die aktuelle Situation ist für jeden Betrieb eine große Herausforderung", so Christian Wildeis, Inhaber des Kirchenwirts in Weißenkirchen. „Vor allem die Unsicherheit wie es weitergeht." Aber er versuche immer, auch das Positive zu sehen: „Gäste kommen, vor allem seit Corona, viele." Es mache laut Wildeis auch viel aus, wenn man einen Gastronomiebetrieb in einem touristischen Gebiet wie der Wachau führe. Natürlich müsse man stets versuchen, wettbewerbsfähig zu bleiben, aber: „Wir befinden uns in einer guten Situation. Wir haben eine Mischung aus Touristen und regionalen Gästen. So funktioniert das bei uns derzeit noch sehr gut." Wie geht man mit den Teuerungen um? „Beinahe jeder Lieferant kommt ein-, zweimal pro Woche und erklärt uns, dass es bei irgendeinem Produkt eine Preissteigerung gibt", so Wildeis. Besonders merke man es etwa bei Öl und Bier. „Die Brauunion hat mit 1. September wieder eine große Preissteigerung verkündet." Die größte Sorge des Wirtes ist das Thema Gas: Hotel und Restaurant befinden sich in alten Renaissancehäusern. Geheizt muss auch werden, wenn kein Gast anwesend ist. „Bei den aktuellen Preiserhöhungen um mehr als das Doppelte fragt man sich, wie man das kalkuliert und wie man damit auch dem Kunden gegenüber umgeht. Normalerweise lege er einen Saisonpreis fest, welcher dann von Frühjahr bis Herbst gleich sei. „Wir mussten erst im Sommer die Preise um etwa fünf Prozent erhöhen", erklärt der Wachauer Gastronom seine Zwangslage. „Wir haben sicher noch einmal eine Preiserhöhung vor uns."

