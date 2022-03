Gourmetfestival: Feinschmecker haben wieder Hochsaison

Werbung

Zwei Jahre lang machte die Corona-Pandemie dem Wachau Gourmetfestival einen Strich durch die Rechnung. Nun feierte das hochkarätig besetzte Genussevent mit der Eröffnung auf der malerischen Terrasse des Schlosses Dürnstein ein fulminantes Comeback. Rund 100 Gäste waren gekommen, um zwei Wochen voller kulinarischem Hochgenuss einzuläuten.

"Partnerbetriebe sind das Rückgrat"

Über 25 Veranstaltungen sind im Zuge des Wachau Gourmetfestivals in und rund um Krems geplant, teilte Veranstalter Erwin Goldfuss von der Agentur LWmedia im Zuge seiner Eröffnungsrede mit. Sein Dank gebührte dem "Herzblut der Partnerbetriebe", die das "Rückgrat" des Gourmetfestivals bilden würden. Seine besondere Verbundenheit drückte Goldfuss den Gastgebern Christian Thiery und Maria Katharina Thiery-Schroll aus, die das Schloss Dürnstein erstmals für die Eröffnungsfeier zur Verfügung stellten.

Danninger-Appell an Qualität in Gastro

Landesrat Jochen Danninger, der den formalen Eröffnungsakt vornahm, betonte die Wichtigkeit des Gourmetfestivals als Startschuss in die Tourismussaison. In der Gastronomie spüre er derzeit einen "Riesen-Optimismus", vor allem bei jenen Betrieben, die besonders auf Qualität achten, "denn die werden es einfacher haben."

Spitzenköche aus dem In- und Ausland

Das Wachau Gourmetfestival lockt seit 15 Jahren Spitzenköche aus dem In- und Ausland in die Region, wo sie in den heimischen Betrieben groß aufkochen. Schwerpunktthema neben Sterne-Menüs und Co. ist natürlich das Thema Wein. Zahlreiche Top-Winzer aus der Wachau holen anlässlich der zweiwöchigen Genussreise echte Raritäten aus ihren Kellern.

