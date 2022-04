Hagelflieger zogen Bilanz: Vierter Flieger notwendig

Werbung

Bei 48 Einsatzflügen an elf Gewittertagen waren die Piloten der Kulturenschutzvereines 2021 rund 40 Stunden in der Luft. Dies ist der Kern der Bilanz, die bei der Generalversammlung gezogen wurde. Dies liegt knapp unter dem langjährigen Durchschnitt (seit 1999) von 50 Flügen.

Obmann Emmerich Granner berichtete auch über den Wunsch einer an das von den Hagelfliegern betreuten Gebiet angrenzenden Gemeinde auf Erweiterung. „Die Umsetzungsmöglichkeiten werden geprüft.“

Einsatzleiter Thomas Stoifl äußerte die dringende Notwendigkeit der Anschaffung eines vierten Hagelfliegers. Geschäftsführer Hannes Eckharter berichtete von einem intensiven Erfahrungsaustausch mit den Freunden von der Steirischen Hagelabwehr, von der auch ein Vertreter beim Treffen in Gneixendorf dabei war. Gute Nachrichten brachte eine internationale Tagung zur Auswirkung der Hagelabwehr auf die Niederschlagsverteilung in angrenzenden Gebieten. Diese können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Wolfgang Pöttschacher vom Flugwetterdienst Schwechat veranschaulichte mit beeindruckenden Bildern einen Zusammenhang zwischen Blitzen und Hagelgefahr.

Die Austro Control hat wegen Rationalisierungsmaßnahmen den Vertrag zur Erstellung der täglichen Wetterprognosen gekündigt. Zum Glück kann dieser Ausfall durch eigene Expertise und die gute meteorologische Ausbildung der Piloten ausgeglichen werden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.