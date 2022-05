Hunderte absolvieren freiwilliges Sozialjahr

1.200 Jugendliche und junge Erwachsene bewarben sich 2021 beim „Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste“ um ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). „Rund 700 konnten in Einsatzstellen vermittelt werden, mehr als ein Viertel von ihnen kam aus Niederösterreich“, heißt es vonseiten des Vereins.

Eine von ihnen ist Hannah Brandl. Die bald 19-Jährige absolvierte die Kremser HLF, wandte sich dann aber an den FSJ-Verein und arbeitet nun bereits seit September 2021 in der Kinderbetreuungsstätte „Campus Kids“ der Kremser Donauuniversität. „Ich hatte schon länger den Wunsch, mich freiwillig irgendwo einzubringen. Außerdem hatte ich nach meiner Matura noch keine konkreten Berufspläne“, sagt Brandl, die in Tulln lebt.

„Viele überlegen es sich dann doch anders …“

Dass von 1.200 Bewerbern letztlich nur 700 ein Freiwilliges Soziales Jahr beginnen, liege jedenfalls nicht an mangelndem Angebot. „Man durchläuft zunächst zwei Vorstellungsseminare und dann ein Bewerbungsgespräch. Viele überlegen es sich dann wohl doch anders“, meint Brandl. Sie wird im Juli ihre Freiwilligenarbeit beenden und bereut die Wahl ihres Einsatzortes im Rückblick nicht.

„Ich habe wirklich viel dazugelernt. Ich bin vollständig in die Arbeit der Kinderpädagogen eingebunden, darf – bis auf Elterngespräche – alles machen“, zeigt sich die junge Frau begeistert. Dabei stehe sie allerdings unter Aufsicht ihrer ausgebildeten Kollegen. „Durch die Arbeit mit den Kleinen hab ich vor allem gelernt, den Widerspruch von Spontanität und Tagesablauf zu bewältigen. Kleinkinder sind oft unberechenbar beim Spielen und entscheiden sich dabei oft um. Brandl berichtet aber auch von überfordernden Momenten.

„Das war vor allem in der Anfangszeit und während der Seminarphase, die Corona-bedingt online stattfand. Das war nach einiger Zeit schon sehr anstrengend.“ Auch wenn Brandl auf positive neun Monate bei den „Campus Kids“ zurückblickt, wird sie letztlich ins Eventmanagement gehen. „Ich habe da schon Bewerbungen laufen und freue mich auf die Zukunft.“

Frauen werden beim Roten Kreuz bevorzugt genommen

„Ich habe eine Möglichkeit gesucht, die Zeit zwischen Matura und Studium sinnvoll zu nutzen“, erzählt wiederum Lena Eder. Die 19-Jährige absolviert seit Herbst 2021 ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim Roten Kreuz in Krems. Dort ist sie vor allem im Krankentransport tätig. Wenn „Not am Mann“ ist, werden Eder und ihre FSJ-Kollegen auch im Rettungstransport eingesetzt. Besonders gefallen hat ihr die soziale Atmosphäre: „Man kann hier tolle Freundschaften schließen.“

Im Gegensatz zu Brandl war für sie bereits vor ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr klar, dass sie im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten möchte. Und auch danach soll der berufliche rote Faden weitergehen. „Ich möchte gerne Hebamme werden und bereite mich schon für die Aufnahmeprüfung vor.“

Die Möglichkeit, ein FSJ beim Roten Kreuz zu absolvieren, besteht seit 2016. „Seitdem haben wir einen regen Zulauf an Bewerbern“, erzählt Manfred Türk, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Krems. Zwar zeigt sich an den Bewerbungszahlen seit Pandemiebeginn eine leichte „Delle“, aber Türk ist sich sicher, dass es sich dabei bloß um eine vorübergehende Entwicklung handelt. Jeder Interessent muss einen Auswahlprozess hinsichtlich der physischen und psychischen Eignung durchlaufen. Im Normalfall bleiben dem Roten Kreuz dann neun FSJ-Bewerber übrig.

Der Geschäftsführer möchte dabei vor allem Frauen die Möglichkeit eines FSJ beim Roten Kreuz geben. Junge Männer hätten diese Chance ohnehin durch ihren Zivildienst.

