Kunden werden mehr, Waren immer weniger

Marktleiterin Gabriele Figl steht vor dem fast leeren Gemüseregal im Sozialmarkt (SOMA) am Kremser Bahnhof. Wie in vielen Sozialmärkten erlebt man auch hier einen größeren Andrang der Bedürftigen. „Seit Jänner 2022 haben 111 Personen eine Berechtigungskarte für den SOMA beantragt.“ Dies sei ein erheblicher Zuwachs, aktuell bedingt durch die Teuerungen. Und das, obwohl ein Einkauf im SOMA mit sozialen Hemmschwellen, beziehungsweise einem Stigma verbunden sei. Pro Tag kommen etwa 70 bis 90 Kunden in den SOMA Krems.

Schon seit Beginn der Pandemie beobachte sie eine Wandlung ihrer Kundschaft. „Früher machten Ausländer einen großen Teil aus, mittlerweile haben wir immer mehr Österreicher, vor allem ältere.“ Zu Letztgenannten zählt auch eine Mindestpensionistin, die der NÖN anonym ihre Sichtweise schildert. „Ich bin hier zum ersten Mal im SOMA Krems“, erzählt die ehemalige Köchin. Den Markt in ihrer Heimatstadt Horn besuche sie allerdings schon längere Zeit. Die aktuellen Teuerungen spüre sie sehr deutlich. „Vor allem der Preisanstieg bei den Grundnahrungsmitteln ist brutal.“

Zwar lebe sie nach dem Motto ihrer Mutter: „Sparen kann man beim Essen.“ Damit meinte sie allerdings nicht Sparen an der Qualität. Vielmehr nutze sie die Fähigkeiten ihres ehemaligen Berufes, um trotz Spar-Budget geschmack- und qualitätsvoll essen zu können. „Ich mahle beispielsweise mein Getreide und backe mein Brot selbst.“

Der steigenden Zahl an Bedürftigen stehen laut Figl immer geringere Spenden gegenüber. „Dies betrifft vor allem Obst und Gemüse. Teilweise gibt es zwischen Kunden Streitereien um die knappe Ware.“ Sie bittet daher mit Nachdruck um private Spenden. „Jegliche Ware ist herzlich willkommen bei uns.“ Dabei betont Figl: „Anfang Jänner hatten wir sogar noch so viel Ware, dass wir einiges an die Langenloiser Tafel abgeben konnten.“

Überleben mit gerade mal 450 Euro Mindestpension

Auch dort tummeln sich jeden Samstagabend dutzende Niedrigverdiener und Mindestpensionisten. Erika Krottenthaler ist eine von ihnen und muss von gerade mal 450 Euro Pension leben. „Ich komme schon seit zehn Jahren zur Tafel. Jetzt heißt es bei mir nur noch sparen, sparen, sparen.“ Abseits der Tafel könne sie kaum auf fremde Hilfe zählen, da sie alleinstehend sei.

„Selbst wenn ich noch arbeiten wollte, könnte ich es nicht, weil ich kurz vor einer Operation stehe“, so Krottenthaler.

Ein paar Meter weiter verlädt Familie Macura gerade ihre Tafel-Einkäufe. Von Backwaren bis zu Tiefkühlgerichten ist alles dabei. „Ich komme bereits seit sechs Jahren zur Tafel und beziehe aufgrund einer Verletzung eine Invalidenpension von 820 Euro“, erzählt Brigitte Macura. Auch ihr Sohn Peter, er leidet an Epilepsie, ist bereits pensioniert. Dessen Frau leide wiederum auch an einer schweren Krankheit und sei ebenfalls arbeitsunfähig.

Am Parkplatz vor der Tafel herrscht währenddessen reger Tauschhandel. „Leute tauschen herum, damit jeder bekommt, was er braucht. Wir kennen hier Türken, die uns schon mehrfach Schweinefleisch gegeben haben, das sie ja selbst nicht essen“, erklärt Macura. An Luxus wie Urlaube sei nicht zu denken. „Urlaub? Das geht sich nicht aus, da müsste ich auf der Straße schlafen“, sagt die Frau und lächelt verschmitzt. Große Hoffnungen auf eine politische Lösung der Teuerungskrise sehen die Macuras nicht.

Wie blicken die Bürgermeister auf die Lage? Heinrich Becker, ÖVP-Bürgermeister in Hadersdorf, betont, dass die Preissteigerungen auch für die Gemeinden relevant seien, etwa bei Energiekosten oder Kosten für den Fuhrpark. „Wenn Privatpersonen an uns herantreten und Hilfe benötigen, kümmern wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Reinhard Resch, SPÖ-Bürgermeister in Krems, verweist auf einen einmaligen Zuschuss von 100 Euro für alle Heizkostenzuschussberechtigten. „Das wurde vom Gemeinderat beschlossen und betrifft circa 700 Personen.“

Senftenbergs Bürgermeister Stefan Seif (ÖVP) beteuert: „Gebührenerhöhungen sind bei uns aktuell jedenfalls nicht in Planung.“

