Leader-Region Kamptal mit Initiative gegen Leerstand

Ambitioniertes Pilotprojekt der Leader-Region Kamptal: Der EU-geförderte Zusammenschluss aus vier Kleinregionen mit insgesamt 25 Gemeinden versucht, mit einem Gründerwettbewerb Unternehmer in die Region zu locken. Die Präsentation des Vorhabens fand kürzlich im Optikergeschäft Huber in Gföhl statt. Ziel sei es laut Landtagsabgeordneten Josef Edlinger, dem Obmann der Leader-Region Kamptal, „Menschen Mut zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, Leerstände zu beseitigen und damit Geschäfte aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.“

Funktionieren soll das mit dem Anreiz von „Start-Up-Preisen“, die an die fünf besten Konzepte von „jungen und junggebliebenen“ Unternehmern vergeben werden, wie der Mastermind hinter dem Projekt, Stefan Lettner vom Stadtmarketing Profi CIMA aus dem oberösterreichischen Ried, berichtet. Hinzu kommen 18 Netzwerkpartner aus der Region, die die Gründer mit ihrem Know-how und „geldwerten Leistungen“ unterstützen. Gesamtvolumen des Projekts: 80.000 Euro. „Die Belebung der Ortskerne ist seit vielen Jahren ein brennendes Thema. Wir befinden uns in einem sehr intensiven Strukturwandel. Das liegt an unserem veränderten Konsumverhalten. Viele Ortskerne haben in dieser Form keine Marktfähigkeit mehr“, sagt Lettner.

Einreichen können Gründer und Unternehmer mit neuen Geschäftskonzepten ihre Pläne bis 30. April 2023. Teilnahmevoraussetzung ist, dass der Wille besteht, sich in einem Geschäftslokal in der Leader-Region Kamptal, die von Grafenegg im Südosten bis nach Echsenbach im Nordwesten reicht, niederzulassen.

