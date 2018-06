„Die Ernte hat heuer so früh begonnen wie noch nie!“ Einen Rekord kann Martin Sedelmaier aus Thallern, Obmann des Landesobstbauverbandes und selbst Marillenbauer, zur heurigen Ernte vermelden. „Die ersten Früchte haben wir schon Ende Mai gepflückt.“

Zwei Wochen vorne sei man gegenüber dem üblichen Reifeprozess. „Noch Ende Juni wird die Ernte voll anlaufen, was normalerweise erst im Juli der Fall ist“, so Sedelmaier. Dann sind die heimischen Sorten wie „Klosterneuburger“, „Ungarische Beste“ und die „Kremser Marillen“ süß und zur Weiterverarbeitung genau richtig.

Das schöne Wetter in den vergangenen Wochen, so der Landwirt, habe den frühen Termin bewirkt. „Nachteil ist das keiner. Die Versorgung der Bäume ist heuer optimal.“

Wetter war optimal für Aroma und Zuckergehalt

Ebenfalls positiv ausgewirkt haben sich die vielen Sonnenstunden. „Die Qualität ist ausgezeichnet, die Marille liebt dieses Wetter! Für die Bildung von Zucker und Aroma ist das fantastisch.“ Leider hat es in einigen Rieden im Februar Frostschäden gegeben. Sedelmaier: „Natürlich gibt es auch Gärten, die leer sind.“ Doch im Wesentlichen könne man guten Behang und Topqualität feststellen.

Bei den Preisen bewegen sich die heimischen Marillen heuer ab Hof (im Straßenverkauf) zwischen drei und vier Euro. „Das variiert aber stark“, weiß Sedelmaier, so sei in den typischen Tourismusgemeinden das Preisniveau höher als in etwas abseits gelegenen Orten.