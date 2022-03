Marillenblüte: Erst Verzückung, jetzt Bangen

Werbung

Eine Woche früher als im langjährigen Schnitt stehen dieser Tage die Marillenbäume in der Region in Vollblüte. Touristen, oft auch aus anderen Bundesländern, strömten deswegen am vergangenen Wochenende in Scharen in die Wachau. Das erhöhte Verkehrsaufkommen sorgte etwa am vergangenen Sonntag für Staubildungen. Besonders betroffen war die Gemeinde Aggsbach-Markt, wo derzeit ein Hochwasserschutz gebaut wird und eine Ampelregelung gilt. Hier entstanden teilweise Wartezeiten von bis zu 45 Minuten. Aber auch am anderen Donauufer, beispielsweise in Rossatz-Arnsdorf, brauchten Autofahrer viel Geduld. Die Polizei, die zum Teil an Engstellen den Verkehr per Handzeichen regelte, sprach von einem „massiven Verkehrsaufkommen“.

Bei den Obstbauern hält sich die Freude über die frühe Marillenblüte in Grenzen. Schon am kommenden Wochenende könnte es durch Frost zu Schäden kommen. Zumindest für Samstag und Sonntag sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wahrscheinlich. Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, will spätestens am Donnerstag entscheiden, ob Schutzmaßnahmen vorbereitet werden: „Sollte es in der Nacht klar und windstill sein, dann könnte es scheppern“, meint er. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatten die heimischen Obstbauern mit Frostschäden zu kämpfen.

