Matura 2022: Lernstoff wurde deutlich gekürzt

In NÖ absolvierten heuer 3.216 Schülerinnen und Schüler an der AHS und 3.820 Schülerinnen und Schüler an der BHS die schriftliche Matura.

Im Fach Deutsch müssen insgesamt 276 Maturantinnen und Maturanten eine Kompensationsprüfung machen, um die Matura positiv abzuschließen. In Mathematik sind es 384 und in Englisch 158 Maturanten und Maturantinnen, die diese Prüfung ablegen müssen.