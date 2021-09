Krems und der Bezirk sind seit dem Cluster in der Justizanstalt Stein lange Zeit von größeren Corona-Infektionsausbrüchen verschont geblieben. Am vergangenen Mittwoch poppte nun aber doch wieder ein Hotspot auf, der sich alsbald unter Niederösterreichs größte einreihte. Das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig teilte am vergangenen Mittwoch mit, dass im Bezirk Krems ein 18 Fälle zählender Cluster im Zusammenhang mit einer Großfamilie registriert worden sei. Auslöser soll ein Reiserückkehrer gewesen sein.

Wie die NÖN erfahren hat, tauchte besagte Häufung an Infektionsfällen in Straß auf. Mit Stand Dienstag, 31. August, zeichnete sich allerdings keine Ausbreitung des Clusters mehr ab. 14 infizierte Personen waren der Behörde noch bekannt.

Trotz überall steigender Zahlen und des Ausreißers Straß stellt sich die Corona-Lage im Bezirk nach wie vor vergleichsweise gut dar. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 65,4 (Stand Montag, 30. August) liegt die Region rund um Krems sogar deutlich unter dem Landesschnitt, der aktuell bei 78,3 steht. Die Hotspot-Bezirke liegen derzeit vor allem im Süden, Wiener Neustadt hat eine Inzidenz von knapp 220, Baden 123 und Neunkirchen 120.

Auch die Stadt Krems steht mit einem Wert von 76,5 gut da. Von einer rasanten Steigerung der Infektionsfälle, die viele aufgrund des Wachauer Volksfestes befürchtet hatten, ist aktuell also noch keine Spur.

Bei der Impfung zeichnen sich indes eklatante lokale Unterschiede ab. Insgesamt liegen Krems-Land mit 64,2 Prozent Vollimmunisierten und Krems-Stadt mit 61,5 Prozent im niederösterreichischen Bezirksranking im Mittelfeld. Interessant wird es, wenn man einen Blick auf die Gemeinden wirft. Hier zeigt sich nämlich, dass die Impfskepsis in den Waldviertler Kommunen deutlich größer sein dürfte als etwa in der Wachau. Jaidhof und Rastenfeld etwa haben mit 47,6 Prozent und 51,8 Prozent aktuell die niedrigste Impfquote im gesamten Bezirk. Zu den „Impf-Vorreitern“ dagegen zählen unter anderem Spitz (73,9 Prozent) oder Weißenkirchen (72,8 Prozent). Die im Verhältnis meisten Menschen ließen sich aber in Stratzing immunisieren. 75,7 Prozent der 843 Einwohner holten sich ihre zwei Stiche ab.