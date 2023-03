Noch viele „Fehlwürfe“ in die Gelbe Tonne: Brantner zieht Bilanz

Das in Krems sesshafte Kreislaufwirtschaftsunternehmen Brantner betreibt in Wölbling die größte Sortieranlage für Leichtverpackungen in Niederösterreich und seit Anfang des Jahres eine weitere Anlage im burgenländischen Wulkaprodersdorf. Damit ist Brantner der größte Sortierer von Leichtverpackungen in Österreich. „Die Gesamtmenge an Müll in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack ist ohne Zweifel gestiegen“, konstatiert Thomas Mayer, Betriebsleiter des Brantner-Standorts in Wölbling, Bezirk St. Pölten. „Bereits jetzt ist feststellbar, dass sich der Metallanteil um das Zwei- bis Dreifache erhöht hat und nun etwa bis zu fünf Prozent ausmacht. Die Zahl wird in den nächsten Tagen und Wochen, wenn die Bevölkerung sich an die neuen Regeln gewöhnt hat, weiter steigen.“

Neue Regeln sind oft noch unklar

Der Einzugsgebiet der Anlage in Wölbling erstreckt sich über die Regionen Niederösterreich und Wien, 60 Mitarbeiter managen im Zusammenspiel mit moderner Technologie in drei Schichten den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne von 1,2 Millionen Haushalten - auch jenen aus den 30 Kremser Bezirksgemeinden und der Stadt Krems. 20.000 Tonnen Leichtverpackungen werden hier jährlich sortiert, das sind 80 Tonnen am Tag. 45 Prozent davon sind Wertstoffe, die recycelt werden. 55 Prozent werden als Ersatzbrennstoff thermisch verwertet. Noch funktionieren die neuen Regeln nicht einwandfrei. Prinzipiell sollen neben Leichtverpackungen aus Kunststoff und Metall auch Getränkeverbundkartons sowie Leichtverpackungen aus Holz und textilen Faserstoffen wie Obstnetze, Holzsteigen oder Jutesäcke in der Gelben Tonne entsorgt werden.

Akkus bedeuten Gefahr für Anlage

In den ersten Wochen wurden von den Brantner-Mitarbeitern so einige Fehlwürfe entdeckt. Harte Kunststoffteile, etwa Kinderspielzeug oder Plastikbehälter, landen häufig in der Gelben Tonne. Es handelt sich nicht um Leichtverpackungen und somit um Restmüll. Grund für die Unterscheidung sind die grob abweichenden chemischen Eigenschaften von verschiedenen Kunststoffen. Nicht alle Kunststoffe lassen sich so leicht und auf dieselbe Weise wie PET-Flaschen oder Joghurtbecher wiederverwerten. Gefährlich wird es, wenn Batterien oder Akkus in der „Gelben“ landen – und das passiert leider recht häufig. Wird ein Lithium-Ionen-Akku beschädigt, kann das zum Brand und folglich zu Schäden an der Kunststoffsortieranlage führen.

Müll aus NÖ geht auch ins Burgenland

Auch Elektrogeräte wie Zahnbürsten oder Küchengeräte „verirrten“ sich zuletzt in die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack. Diese gehören – weder mit noch ohne Akku – dorthin. Und auch nicht in den Restmüll! Sie sollen auf Müllplätzen entsorgt werden. Auch mehrere Meter lange Bänder, Netze aus der Agrarwirtschaft oder Christbaumnetze können in der Sortieranlage zu Störungen führen und sind daher für den Restmüll bestimmt. Auch am Standort Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), den Brantner Anfang Dezember 2022 übernommen hat, sind die Änderungen bereits spürbar. Zwar erfolgt die Umstellung auf ein einziges Leichtverpackungssammelsystem im Burgenland erst Anfang 2025, allerdings wird in Wulkaprodersdorf auch Müll aus Niederösterreich angeliefert.

Stefan Tollinger, Geschäftsführer des Kremser Kreislaufwirtschaftsunternehmens Brantner: „Wir gehen davon aus, dass die neue Regelung binnen kurzer Zeit zur neuen Gewohnheit wird.“ Foto: Firma Brantner

„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“

„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen werfen Fragezeichen auf und bedürfen immer einer Eingewöhnungszeit“, zeigt Brantner-Geschäftsführer Stefan Tollinger, Verständnis für Anlaufschwierigkeiten. „Wir gehen jedoch davon aus, dass die neue Regelung binnen kurzer Zeit zur neuen Gewohnheit wird. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe, da damit nicht nur die Sortierung vereinfacht wird, sondern auch gefährliche Situationen wie etwa Brände gar nicht erst entstehen.“ Das übergeordnete europäische Ziel laute, CO2 einzusparen und die Umwelt zu schonen. „Die Lösung liegt in einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft - das heißt, in Zukunft weniger wegzuwerfen, mit Ressourcen sorgsamer umzugehen und mehr Wertstoffe in den Kreislauf zurückzuführen.“ Die gemeinsame Sammlung von Leichtverpackungen sei neben dem vermehrten Einsatz von recyclefähigen Materialien ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

