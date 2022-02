Patienten-„Umleitung“ erfolgreich bekämpft

Dem Umstand, dass der Schönberger Arzt Peter Tschiesche – und vielleicht auch andere Kollegen – den Aufstand geprobt haben, ist zu verdanken, dass sich Impfwillige nun unkompliziert beim Arzt ihres Vertrauens (in der Regel der Hausarzt) immunisieren lassen können.

Als die Impfung schleppend lief, entdeckte der niedergelassene Mediziner, dass jene, die sich auf der offiziellen Seite des Notrufs NÖ anmelden wollten, offenbar gezielt zu den Impfzentren geleitet wurden. „Wir wurden zum Nachteil unserer Patienten ,ausgesperrt‘“, ärgerte sich Tschiesche. Vielen fehlte in den letzten Jänner-Tagen noch der sogenannte „Booster“, und sie hätten dann ab dem 1. Februar als „ungeimpft“ gegolten. Auch vielen Kollegen gehe es so.

Wer in diesen Tagen nicht via Internet zu seinem Impftermin bei seinem Hausarzt kommt, hat es schwer. Wegen der vielen telefonischen Kontakte der Ärzte mit Patienten, die wegen der Ansteckungsgefahr nicht in die Ordinationen kommen wollen, sind die Leitungen oft besetzt oder überlastet. Andererseits sind Menschen eher bereit, ein niederschwelliges Angebot anzunehmen, wenn sie ihren Arzt kontaktieren können, bei dem sie Informationen erhalten.

Nach dem „Aufstand“ Tschiesches und verärgerter Kollegen wurde die Homepage umgebaut. Jetzt kann man unter www.impfung.at u. a. durch Eingabe der Postleitzahlen nächstgelegene Ordinationen suchen, in denen man sich für die Impfung anmelden kann.

