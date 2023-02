Rasche Erfolge für gute Polizeiarbeit

In Imbach nahm am 24. Jänner ein Langenloiser (18) das Wort Selbstbedienungsladen zu wörtlich und „vergaß“ aufs Bezahlen. Die Gföhler Polizei ermittelte, die Kollegen aus Langenlois erkannten auf einem Bild der Überwachungskamera den bereits polizeibekannten Mann. Bei der Anhaltung in der Kamptalstadt hatte er noch Diebesgut bei sich. Anzeige!

In Stein fiel einer Hofer-Mitarbeiterin am 28. Jänner kurz vor 10 Uhr ein Mann (39) auf, der Waren stahl. Er flüchtete, die Polizei startete jedoch sofort eine Fahndung und erwischte den Österreicher nur 30 Minuten später. Überraschung: Der Verdächtige hatte neben den Artikeln aus der Hofer-Filiale auch noch Beute aus einem Billa-Markt bei sich …

Im Gewerbegebiet schlug am 29. Jänner in der Disco Event Stage kurz nach 4 Uhr Früh ein Österreicher (26) einem Syrer (20) mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Unter anderem wurde dem Opfer ein Zahn ausgeschlagen. Die Polizei war rasch zur Stelle und konnte den Missetäter schnappen. Auch er wird angezeigt.

