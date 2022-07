Reben stehen unter enormem Stress

Werbung

Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch im Bezirk Krems immer deutlicher spürbar. Doch die aktuelle Hitzewelle ist nicht nur belastend, sie kann auch richtig gefährlich werden: Anhaltende Hitzetage und -nächte beanspruchen den menschlichen Körper massiv. Die Blutgefäße weiten sich, wodurch der Blutdruck fällt und der Puls kompensatorisch steigt. Vor allem, wenn zu wenig getrunken wird, nimmt das Risiko von Kreislaufbeschwerden bis hin zum Kollaps zu.

Die meisten Menschen reagieren intuitiv richtig und suchen Abkühlung, ziehen sich in den Schatten zurück, essen leichtere Kost und trinken mehr. „Unsere Gäste verändern bei diesen Temperaturen ihre Konsumgewohnheiten. So werden beispielsweise eher Sommergetränke, wie Aperol-Spritzer, als Bier getrunken“, wie Otto Schindler jun., vom Gasthof Schindler in Brunn am Walde, erzählt.

Abkühlung sucht man auch in den vielen öffentlichen Bädern der Region. „Bei 25 Grad besuchen uns etwa 150 Gäste pro Tag. Aktuell, bei Temperaturen jenseits der 30 Grad, haben wir mindestens doppelt so viele“, berichtet Manuel Mayer als Bademeister aus dem Kuenringerbad Dürnstein.

„Nachmittags arbeiten ist derzeit fast unmöglich“

Davon, wie die Natur unter den aktuellen Wetterbedingungen leidet, kann Maximilian Topf vom Weingut Topf im Straßertal besorgt ein Lied singen. „Der Rebstock befindet sich durch den mageren Wasservorrat im Boden in einer Stresssituation. Das wirkt sich leider auch negativ auf die Qualität der Trauben aus.“ Das Klima habe sich in den letzten Jahren spürbar verändert. „Früher hat es oft wochenlang durchgenieselt, heute gibt es hauptsächlich kurzen, intensiven Niederschlag.“ Man müsse den Weingarten deshalb nun vorausschauend bewirtschaften. „Wichtig ist hierbei ein gutes Begrünungsmanagement zwischen den Zeilen.“ Die einzelnen Rebstöcke werden außerdem ausgedünnt, „dadurch hat dieser weniger zu versorgen und die Qualität steigt.“

Auch Gloria Eichinger vom Weingut Eichinger im Kamptal weiß um die Gefahr von Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung für ihre Trauben: „Wir entblättern die Weingärten nur auf der Nordseite, auf der Südseite dienen diese als Sonnenschutz für die Weinbeeren.“ Denn auch bei diesen bestehe die Gefahr eines Sonnenbrandes, welcher sich negativ auf den Geschmack des zukünftigen Weines auswirke.

„Zum Glück merkt man aber noch keinen Schaden in den Weingärten. Es hat in den Wochen davor viel geregnet und der Boden eine sehr gute Wasserspeicherkraft“, kann Eichinger jedoch erleichtert aus der Praxis berichten. Zum eigenen Schutz wird die Weingartenarbeit aktuell jedoch nur am Vormittag verrichtet, „am Nachmittag ist es einfach unerträglich heiß“.

Froh über die vorangegangenen Niederschläge im Juni ist auch Christof Unfried, Kommandant und Waldbrandspezialist der FF Krustetten. „Dadurch ist die Lage bei uns aktuell nicht ganz so heiß.“ Dennoch: Mit der Hitze und extremer Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden dramatisch. „Die Lage wird genau beobachtet. Wichtig ist die sogenannte 30er-Regel: Wenn die Temperatur über 30 Grad steigt, die Luftfeuchtigkeit unter 30% sinkt und der Wind mit mehr als 30 km/h weht, besteht erhöhte Wald- und Flurbrandgefahr.“

Gerade im Zuge der aktuellen Getreideernte komme es immer wieder zu Bränden von Mähdreschern und Strohpressen, welche auf umliegende Wälder ausgreifen. „Um die Situation zu entschärfen, hoffen wir dringend auf Regen“, drückt Unfried einen Wunsch aus, welchen wohl nicht nur die Feuerwehren hegen.

